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İZMİR

Anadolu Yıldızı görevde

Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı nefes kesti. Tatbikat kapsamında Ege Denizi'nin uluslararası sularındaki tekne kazasına müdahale senaryosu başarıyla gerçekleştirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Senaryo gereği, balıkçı gemisi batarken olay yerinde denize dağılan personel kurtarıldı.
Senaryo gereği, balıkçı gemisi batarken olay yerinde denize dağılan personel kurtarıldı.

Tatbikatı 8 ülkeden 16 yabancı katılımcı izledi. Sakız ve Midilli adaları arasında icra edilen Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Eğitim Komutanlığı koordinasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurlarının katılımıyla yapıldı.

YETENEKLERİMİZİ TEST ETTİK

Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, TCSG Umut Gemisi'nde faaliyet öncesi yaptığı açıklamada, amaçlarının arama kurtarma harekatı icra edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi, komuta kontrol sisteminin denenmesi olduğunu belirtti.

Tatbikata, 2 arama kurtarma uçağı, 4 arama kurtarma helikopteri, 1 fırkateyn, 2 korvet, 3 sahil güvenlik botu ile KKTCSG-02 botu katıldı. Tatbikatın 2. senaryosu ise bugün Menemen Dumanlı Dağı bölgesinde icra edilecek.

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