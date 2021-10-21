Gündem Belediyeden 45 milyon liralık ihale alan CHPli vekilin şirketi kendisini yalanladı
POLİTİKA

Belediyeden 45 milyon liralık ihale alan CHP'li vekilin şirketi kendisini yalanladı

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un da ortakları arasında bulunduğu Trakya Tarım ve Veterinerlik Ticaret Ltd. Şti., CHP yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan '45 milyon liralık anlaşma' iddialarını yalanladı. Söz konusu açıklamada yer alan fotoğraflarda ise buğday çuvallarının üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesinin ve şirketin logolarının işlendiği görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara Büyükşehir Belediyesinden 45 milyon liralık ihale alan CHPli vekil İlhami Özcan Aygun şirketi Trakya Tarım kendi kendisini yalanladı​
CHP vekili İlhami Özcan Aygun

CHP yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 11 bin çiftçiye 9 bin ton buğday tohumu hibe edeceğini açıkladı.

Buğday tohumunun ise, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un ortakları arasında bulunduğu Trakya Tarım ve Veterinerlik Ticaret Ltd. Şti.'den alındığı ve karşılığında ise firmaya 45 milyon lira ödendiği belirtildi.

Belediyeden vekile 45 milyon lira
GÜNDEM
Belediyeden vekile 45 milyon lira
  • Konuya ilişkin şirketten yapılan açıklamada, Aygun'un şirket ortaklarından olduğu doğrulanırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile herhangi bir anlaşma yapılmadığı kaydedildi.

CHP'Lİ VEKİLİN ŞİRKETİ KENDİ KENDİSİNİ YALANLADI

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan 7 maddelik açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi logolu çuvalların görüntüleri de yer aldı.

Şirketin kendi kendini yalanladığı açıklamada, "CHP Tekirdağ Milletvekili kurucu ortaklığı bulunan şirketimizin Ankara Büyükşehir Belediyesi ile herhangi bir anlaşması, resmi sözleşmesi yoktur. Vekilimizin de ortağı olduğu şirketimiz yüzde 100 yerli ve millidir." denildi.

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