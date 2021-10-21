Belediyeden 45 milyon liralık ihale alan CHP'li vekilin şirketi kendisini yalanladı

Muharrem İnce Millet İttifakı'na seslendi: 8-10 kişi bir araya gelip Erdoğan'ı yenecekler sizin hiç kendinize güveniniz yok mu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Balıkesir Öğretmenevi'nde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.



Muharrem İnce, ortada seçim yokken, birkaç yıl sonrası için şimdiden ittifak yapılmasını doğru bulmadığını ifade ederek, 'O zaman birleştirsinler bu partileri daha iyi. Sanki amca oğlu, dayı oğlu gibi oldu bütün partiler. Böyle parti olur mu? Birleştirin de elektrik, su parası iki ayrı yerden ödemeyin bari.



Sizin hiç mi iddianız yok? Siz kendinize güvenemiyor musunuz? 8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı yenecekler. Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu? Nasıl muhalefetsiniz siz? Toplanacaklar mahallenin çocukları, öbür mahallenin çocuklarını yenecekler. Böyle bir şey olur mu?



Bir siyasi parti, tek başına çıkar, 'Ben hazırım' der. Programım, tüzüğüm, kadrolarım, genel başkanım, hazır. Biz hazırız, Türkiye'yi yönetmeye.' ifadelerini kullandı.

