Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Merkezi önündeki olaylar için harekete geçti: Soruşturma başlatıldı

20:13 24/05/2026, Pazar
DHA
Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin (BAM) CHP kurultay davasına ilişkin kararının ardından CHP Genel Merkezi önünde partililer arasında gerginlik yaşandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Mayıs 2026 tarihinde CHP Genel Merkezinde başlayıp devam olaylara ilişkin olarak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlardan taşkınlık çıkaranlar hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyerek taşkınlık çıkardığı değerlendirilen kişiler hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldığı belirtildi.

Ayrıca kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet içerikli eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 265. maddesi kapsamında "Görevli Memura Direnme" suçundan soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Öte yandan parti binası yakınlarında yol üzerinde bulunan vatandaşların üzerine araç sürdüğü ve bir kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen şahısla ilgili de, sosyal medyada yer alan görüntüler doğrultusunda TCK’nın 86. maddesi kapsamında "Kasten Yaralama" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Başsavcılık açıklamasında, "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.


