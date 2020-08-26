Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Ankarada emekliler çetesi çökertildi
ANKARA

Ankara'da 'emekliler çetesi' çökertildi

Ankara'da, paraya ihtiyacı olan emeklilere yüzde 200 ile 400 lira arası faiz uygulayarak, para verip, altın satışı yapılmış gibi belgeler imzalattıktan sonra maaşlarına el koyan çete çökertildi. Gözaltına alınan 7 çete üyesinin, 'kuyumcu' tabelası astıkları iş yerinde emeklilere muvaffakatname imzalattırdıkları ardından icra takibi başlatıp, maaşlarına haciz koydurdukları belirlendi.

Haber Merkezi DHA
'Kuyumcu' tabelası asılan iş yerinde tefecilik yapıldığı, emeklilerin mağdur edildiği belirlendi.
'Kuyumcu' tabelası asılan iş yerinde tefecilik yapıldığı, emeklilerin mağdur edildiği belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, birçok emeklinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Keçiören ilçesinde 'kuyumcu' tabelası asılan iş yerinde tefecilik yapıldığı, emeklilerin mağdur edildiği, maaşlarına el koyulduğu belirlendi. İş yerine düzenlenen operasyonda Y.Ü., Y.B., A.E., T.D., B.B., A.A. ve F.Ç. gözaltına alındı.

  • İş yerinde yapılan aramalarda; farklı bankalara ait birçok POS cihazı, kaşeler, altın satılmış gibi düzenlenmiş mağdurların imzasının bulunduğu faturalar, imitasyon olduğu belirlenen altın görünümlü takılar, kasa defterleri, emeklilere ait icra takibi evrakı, işlem kayıtlarının tutulduğu bilgisayar ve mağdurların bilgilerinin yer aldığı 'gizli ajandalar' ele geçirildi.

DHA
Ankara'da birçok emeklinin şikayeti üzerine operasyon başlatıldı.

100'ÜN ÜZERİNDE EMEKLİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Operasyonun ardından sürdürülen soruşturma kapsamında 100'ün üzerinde emekli, polise başvurarak, çete üyelerinden şikayetçi oldu. Yapılan çalışmalarda, çetenin yöntemleri de deşifre edildi.

DHA
Yapılan aramalarda birçok imitasyon takı, belgeler, mağdurların bilgilerinin yer aldığı 'gizli ajandalar' ele geçirildi.

Buna göre çete üyelerinin hedef olarak yaşlıları ve maaşları nedeniyle emeklileri seçtikleri, paraya ihtiyacı olan emeklilere ihtiyaçları kadar nakit para verip altın satışı yapılmış gibi belgeler imzalattırdıkları, borcun altın satışından kaynaklandığı izlenimi verdikleri, para alan emeklilerin maaşlarından kesinti yapılabilmesi için muvafakatname imzalattırarak, maaşlarının tamamına hacız koydukları belirlendi.

  • Çetenin, verdikleri ana paraya yüzde 200 ile 400 lira arasında değişen oranda faiz uyguladıkları, 10 bin lira alan emeklilerin maaşlarından 40 bin lira kesinti yaptıkları da ortaya çıkarıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

İstanbul'u kana bulamak için Taksim'de keşif yapan DEAŞ'lı terörist nefes kesen operasyonla yakalandı
GÜNDEM
İstanbul'u kana bulamak için Taksim'de keşif yapan DEAŞ'lı terörist nefes kesen operasyonla yakalandı

Gemide 60 milyon liralık uyuşturucu yakalandı: Üç şüpheli tutuklandı
GÜNDEM
Gemide 60 milyon liralık uyuşturucu yakalandı: Üç şüpheli tutuklandı

Hücre çalışması başlatmışlar: Ankara'daki adreslere yapılan baskınlarda şok ses kayıtları bulundu
GÜNDEM
Hücre çalışması başlatmışlar: Ankara'daki adreslere yapılan baskınlarda şok ses kayıtları bulundu
Abone Ol Google News
Reis bana bisiklet gönderir misin?

Reis bana bisiklet gönderir misin?

​CİMER'e yazıp yolladı, kuzeniyle de iddiaya girdi...
PKKnın zehir ağına darbe

PKK'nın zehir ağına darbe

'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başladı.
Erdoğan konuşuyor

​Malazgirt Zaferi'nin 949. Yıl Dönümü kutlamalarında hitap ediyor.

Dev yatırım Türkiye'nin gündeminde

Dev yatırım Türkiye'nin gündeminde

​Canlı Hayvan Pazarı, satışlarda patlama etkisi oluşturdu.
Gol makinesi geliyor

Gol makinesi geliyor

​​117 maçta 103 gol ve 31 asistle oynadı.

Cinsel saldırıda bulunduğu genç kız canına kıymıştı.

33 bin kişiye<br>iş kapısı açılacak

33 bin kişiye
iş kapısı açılacak

​23 milyar liralık 1200 yatırım için onay çıktı.
Celtic yolcusu

Celtic yolcusu

​Trabzonspor yönetimi, gelen teklif sonrasında satışa onay verdi.

Esnek çalışma<br>dönemi başlıyor

Esnek çalışma
dönemi başlıyor

​Erdoğan'ın imzasıyla resmen yürürlüğe girdi.
İtfaiye ekibine<br>tüfekle ateş açıldı

İtfaiye ekibine
tüfekle ateş açıldı

​Orman yangınına müdahale için gitmişlerdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.