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Ankara’da ‘Keşmir Günü’

Ankara’da ‘Keşmir Günü’

Haber Merkezi
17:035/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, 5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü programında konuştu.
Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, 5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü programında konuştu.

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde Keşmir Dayanışma Günü kutlandı. Keşmir halkının kendi kaderini tayin hakkı için verdiği mücadeleye destek vermek amacıyla düzenlenen 5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü programına çok sayıda siyasi isim katıldı.

Kur’an tilaveti ile başlayan program Türkiye ve Pakistan milli marşlarının okunmasıyla devam etti. Programa eski Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve çok sayıda milletvekili katıldı.

KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKI

Keşmir anlaşmazlığının bölgesel bir çatışmadan çok daha fazlası olduğunu belirten Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, Hindistan'ın yasa dışı işgali altındaki Cammu ve Keşmir'de işlediği, 2019'da Hindistan hükümetinin yasa dışı eylemiyle artan vahşet ve soykırım eylemlerine değindi. Junaid, Türkiye'nin Keşmir'in kendi kaderini tayin hakkı için verdiği haklı mücadeleye olan desteğini açıkça gösterdiğini söyledi.

Junaid, küresel liderleri ve kurumları kararlı bir şekilde harekete geçmeye çağırarak “Keşmirlilerin devredilemez kendi kaderini tayin haklarını kullanmalarını sağlayın” dedi.


Programda konuşan Akdağ, Türkiye'nin Keşmir halkının arzusu doğrultusunda Keşmir anlaşmazlığının barışçıl çözümünü her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini belirtti.

#Keşmir Günü
#Ankara
#Pakistan

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