Ankara’da ‘Keşmir Günü’

Kur’an tilaveti ile başlayan program Türkiye ve Pakistan milli marşlarının okunmasıyla devam etti. Programa eski Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve çok sayıda milletvekili katıldı.

KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKI

Keşmir anlaşmazlığının bölgesel bir çatışmadan çok daha fazlası olduğunu belirten Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, Hindistan'ın yasa dışı işgali altındaki Cammu ve Keşmir'de işlediği, 2019'da Hindistan hükümetinin yasa dışı eylemiyle artan vahşet ve soykırım eylemlerine değindi. Junaid, Türkiye'nin Keşmir'in kendi kaderini tayin hakkı için verdiği haklı mücadeleye olan desteğini açıkça gösterdiğini söyledi.

Junaid, küresel liderleri ve kurumları kararlı bir şekilde harekete geçmeye çağırarak “Keşmirlilerin devredilemez kendi kaderini tayin haklarını kullanmalarını sağlayın” dedi.



