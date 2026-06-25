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Ankara'da şehit polis memurunun eşini dolandıran bir kişi yakalandı

Ankara'da şehit polis memurunun eşini dolandıran bir kişi yakalandı

08:1725/06/2026, Perşembe
AA
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Ankara'da dini duyguları kullanarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen ve aralarında şehit polis memurunun eşinin de bulunduğu 50 kişiyi dolandıran şüpheli yakalandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kendisini sosyal medyada "Sofi Serkan", "Ahmet Hoca" olarak tanıtan şüpheli S.C.İ'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, şüphelinin sosyal medyada büyü yapma, büyü bozma şeklinde içerikler ürettiği, kişilerin dini inançlarını suistimal ederek, kurban, adak, malzeme ücreti adı altında maddi menfaat sağladığı tespit edildi.

Şüphelinin, 2017'de Bursa'da gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olan polis memurunun eşi ve 50 kişiyi de bu yöntemle dolandırdığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



#dini inanç
#dolandırıcılık
#suistimal
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