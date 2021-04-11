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Gündem Ankarada temeli kayan bina ile ilgili Bakan Kurumdan açıklama Pazartesi salı gibi başlayacağız
ANKARA

Ankara'da temeli kayan bina ile ilgili Bakan Kurum'dan açıklama: Pazartesi salı gibi başlayacağız

Ankara'da yandaki inşaat çalışması nedeniyle istinat duvarı çöken ve temeli kayan bina için yıkım kararı açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çevredeki 11 binayı da dahil ederek dönüşümün gerçekleşeceğini, çalışmaların pazartesi salı gibi başlanabileceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankarada temeli kayan bina ile ilgili Bakan Kurumdan açıklama: Pazartesi salı gibi başlayacağız
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum

Ankara'nın İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının bir kısmının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, çökme tehlikesi bulunan 8 katlı bina ve tedbir amaçlı çevresindeki binalarda oturanları tahliye etti.

  • Polis ekipleri, evlerinden tahliye edilip konaklayacak yeri bulunmayan vatandaşları, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin misafirhanelerine yönlendirdi.

"11 bina 155 hak sahibi vatandaşımız var"

Bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum yaptığı açıklamada, çevredeki 11 binayı da dahil ederek dönüşümün gerçekleşeceğini, çalışmaların pazartesi salı gibi başlanabileceğini belirterek, "Kontrol altına alacağız ve etrafındaki binalar için taşınma süreci başlatacağız. Dikkatli yönetmek zorundayız. Öbür binaları da pazartesi-salı gibi başlatabileceğimizi öngörüyoruz. Bir tahkikat yapmadan, inceleme yapmada sorumlusu şudur demek doğru olmaz. Burada bir ihmal varsa gereği hukuk nezdinde yapılacak. 11 bina 155 hak sahibi vatandaşımız var." dedi.

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"İhmali olanlar cezalandırılacak"

Ayrıca Kurum ihmal olup olmadığının inceleneceğini vurgulayarak, "İhmali olanlarla ilgili de her türlü cezai süreç yürütülecektir. Burada bir inşaat yaparken diğer inşaatları, diğer vatandaşları can güvenliği riski altına atmadan çalışmak gerekiyor." diye konuştu.


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