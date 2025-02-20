Ankara'dan Tuz Gölü’ne kanalizasyon suyu

CHP’li Mansur Yavaş başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) Tuz Gölü'ne atık su deşarj edildiği ve lisanssız katı atık depolandığı gerekçesiyle 5 milyon 130 bin 806 TL ceza kesildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ihbar sonrası yapılan denetimde, Şereflikoçhisar ilçesinde oluşan evsel atıkların, ABB uhdesinde bulunan katı atık düzenli depolama sahasında depolandığı, ancak sahaya ait Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin bulunmadığını tespit etti. Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde meydana gelen ihlalle ilgili ASKİ'ye 3 milyon 793 bin 452 TL idari ceza kesildi.