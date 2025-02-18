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Ankara'da 'İmamoğlu' isyanı: CHP'de iç çatışmanın gölgesinde adaylık için ilk imza verildi

Ankara'da 'İmamoğlu' isyanı: CHP'de iç çatışmanın gölgesinde adaylık için ilk imza verildi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
15:1218/02/2025, Salı
G: 18/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Yavaş adaylıktan vazgeçmediğini belirtirken CHP içinde Cumhurbaşkanı aday adaylarının belirlenmesi için imza süreci başladı.
Yavaş adaylıktan vazgeçmediğini belirtirken CHP içinde Cumhurbaşkanı aday adaylarının belirlenmesi için imza süreci başladı.

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yapacak olan CHP'de imza toplama süreci başladı. İlk imza, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş'ten Ekrem İmamoğlu için geldi. Öte yandan başkentin ilçe belediye başkanları ön seçimde aday olmayacak olan Mansur Yavaş'a sosyal medya üzerinden peş peşe destek mesajları yayınladı. Kahramankazan Belediye Başkanı ise adayını şimdiden ilan etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. Parti içinde ve tabanda gerilime neden olan bu süreç, "şaibeli kurultay" iddialarıyla daha da karmaşık bir hale geldi.


Ekrem İmamoğlu’nun önerdiği "ön seçim" yöntemi, Genel Başkan Özgür Özel tarafından kabul edilirken, bu hamle parti içinde "çift başlı yönetim" eleştirilerini yeniden gündeme taşıdı. Öte yandan, ön seçimde dezavantajlı olduğu düşünülen Mansur Yavaş, bu süreci sert bir dille eleştirmeye devam ediyor.





CHP’de cumhurbaşkanı aday adaylarının belirlenmesi için imza süreci resmen başladı. CHP Meclis Grup Yönetimi tarafından yürütülen süreç kapsamında milletvekilleri, aday göstermek istedikleri ismi dilekçeye yazarak imzalıyor.


İlk imza geldi


İlan edilen takvime göre cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları, 21 Şubat'a kadar devam edecek.


CHP’nin grubuna giden milletvekilleri, İmamoğlu’nun adaylığı için imza veriyor.


Cumhurbaşkanı aday adayı göstermek için ilk başvuruyu yapan CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday adayı gösterdiği dilekçeyi sosyal medya hesabından paylaştı.


Bu kapsamda, Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ve Samsun milletvekili Murat Çan da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na imza verdiğini duyurdu.



Ön seçim 23 Mart'ta


CHP, ön seçim takvimini açıklayarak aday adaylığı sürecinin 21 Şubat’a kadar devam edeceğini duyurdu.


Bu süreçte en az 20 milletvekilinin imzasını toplayan aday adayları, 23 Mart’ta Türkiye genelinde kurulacak sandıklarda gerçekleşecek ön seçime katılma hakkı kazanacak.



Ankara'da isyan var


Öte yandan 21 il belediye başkanının Ekrem İmamoğlu’na cumhurbaşkanlığı adaylığı için çağrıda bulunması, Mansur Yavaş cephesinde tepkiye yol açtı.


Bu gelişmenin ardından başkentteki ilçe belediye başkanları, Mansur Yavaş’a destek vermek amacıyla sosyal medyada peş peşe mesajlar yayımladı. Özellikle Kahramankazan Belediye Başkanı Av. Selim Çırpanoğlu’nun açıklaması dikkat çekti. Çırpanoğlu, "
90 yılı aşkın CHP'li bir ailenin ferdi olarak, erken veya zamanlı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde partimizin adayının Sayın Mansur Yavaş olmasını temenni ediyorum" d
iyerek İmamoğlu’na karşı bir duruş sergiledi.

Çırpanoğlu’nun yanı sıra dokuz ilçe belediye başkanı daha "Yanındayız" mesajlarıyla Mansur Yavaş’a desteğini açıkladı.


#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş

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