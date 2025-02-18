Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yapacak olan CHP'de imza toplama süreci başladı. İlk imza, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş'ten Ekrem İmamoğlu için geldi. Öte yandan başkentin ilçe belediye başkanları ön seçimde aday olmayacak olan Mansur Yavaş'a sosyal medya üzerinden peş peşe destek mesajları yayınladı. Kahramankazan Belediye Başkanı ise adayını şimdiden ilan etti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. Parti içinde ve tabanda gerilime neden olan bu süreç, "şaibeli kurultay" iddialarıyla daha da karmaşık bir hale geldi.
Ekrem İmamoğlu’nun önerdiği "ön seçim" yöntemi, Genel Başkan Özgür Özel tarafından kabul edilirken, bu hamle parti içinde "çift başlı yönetim" eleştirilerini yeniden gündeme taşıdı. Öte yandan, ön seçimde dezavantajlı olduğu düşünülen Mansur Yavaş, bu süreci sert bir dille eleştirmeye devam ediyor.
CHP’de cumhurbaşkanı aday adaylarının belirlenmesi için imza süreci resmen başladı. CHP Meclis Grup Yönetimi tarafından yürütülen süreç kapsamında milletvekilleri, aday göstermek istedikleri ismi dilekçeye yazarak imzalıyor.
İlk imza geldi
İlan edilen takvime göre cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları, 21 Şubat'a kadar devam edecek.
CHP’nin grubuna giden milletvekilleri, İmamoğlu’nun adaylığı için imza veriyor.
Bu kapsamda, Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ve Samsun milletvekili Murat Çan da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na imza verdiğini duyurdu.
Ön seçim 23 Mart'ta
CHP, ön seçim takvimini açıklayarak aday adaylığı sürecinin 21 Şubat’a kadar devam edeceğini duyurdu.
Bu süreçte en az 20 milletvekilinin imzasını toplayan aday adayları, 23 Mart’ta Türkiye genelinde kurulacak sandıklarda gerçekleşecek ön seçime katılma hakkı kazanacak.
Ankara'da isyan var
Öte yandan 21 il belediye başkanının Ekrem İmamoğlu’na cumhurbaşkanlığı adaylığı için çağrıda bulunması, Mansur Yavaş cephesinde tepkiye yol açtı.
Çırpanoğlu’nun yanı sıra dokuz ilçe belediye başkanı daha "Yanındayız" mesajlarıyla Mansur Yavaş’a desteğini açıkladı.