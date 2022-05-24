Ankara'ya şehit ateşi düştü

Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın şehit olduğu haberini, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan ailesine sağlık ekibi eşliğinde eve gelen askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan aile, yasa boğuldu. Şehit evinin bulunduğu sokağa, komşuları tarafından Türk bayrakları asıldı. Belediye görevlilerince kurulan çadırda şehidin yakınları, taziye ziyaretinde bulundu. Taziye çadırında, şehit için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.



Kızılcahamam ilçesi Berçinçatak Mahallesi nüfusuna kayıtlı Şehit Uzman Çavuş Onur Doğan'ın, 3 erkek kardeşten en küçüğü olduğu belirtildi. 3 ay önce nişanlandığı ve seneye de evleneceği bildirilen Doğan'ın cenazesi Berçinçatak Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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