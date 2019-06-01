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ANKARA

Ankara’ya yürüyoruz

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, CHP ve HDP'li belediyelerin işçi kıyımını protesto için Bolu'dan Ankara'ya yürüyeceklerini açıkladı. Seçimlerin ardından 13 belediyeden 574 işçinin çıkarıldığnı belirten Arslan, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 'İşten çıkarmayın' sözünü hatırlatıyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahmut Arslan, konuşma yapıyor.
Mahmut Arslan, konuşma yapıyor.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP ve HDP'nin kazandığı belediyelerdeki işten çıkarılmaları protesto etmek için Bolu'dan Ankara'ya yürüyeceklerini bildirdi.

Arslan, konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, işçilerin sendikal tercihlerine müdahaleyi ibretle, üzüntüyle karşıladıklarını söyledi. Üyelerinden başka sendikalara geçmek isteyenlere saygı göstereceklerini ancak bunu önlemek için çalışacaklarını belirterek, "Ama baskı ve tehditlerle, sürgün etme, özlük haklarının ellerinden alınmasına sessiz kalamayız. İtirazımız budur" dedi.

ÇALIŞANLARA BASKI

  • CHP ve HDP'li belediyelerin, çalışanlardan ya işlerini ya da sendikalarını tercih etmesini istediğini anlatan Arslan, "CHP ve HDP'ye ait 72 belediyede bugün itibarıyla sendikalardan istifa ettirilen kişi sayısı 13 bin 459'a yükseldi. Bu sayının artacağı endişesini yaşamaktayız. İstifa etmeyen arkadaşlarımıza yeni baskılar uygulanmaktadır. Sürgünler yapılmaktadır" diye konuştu. Arslan, işçilerin Hak-İş üyesi oldukları için işten çıkarılmalarının kabul edilemeyeceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

574 KİŞİ ÇIKARILDI

"Bolu, İzmir-Menderes, Samsun-Atakum, Çanakkale-Bayramiç, Antalya Büyükşehir, İzmit Belediyesi, Mardin Büyükşehir, Mardin-Derik, Şırnak-Cizre, Diyarbakır-Lice-Yenişehir-Sur, Muş-Varto olmak üzere 13 belediyeden 574 kişi işten çıkarıldı. Hukuki haklarımızı kullanıyoruz. Bunun yanı sıra arkadaşlarımızın tayinleri Antalya Manavgat'tan şehrin bir ucundaki Kaş'a, Finike'ye çıkarılmaktadır. Aile ve çalışma hayatı bozulmaktadır. Adil, hukuki ve demokratik olmayan tutumdur. Bu belediyelere karşı demokratik haklarımızı kullanmak için çaba içindeyiz."

Arslan, işten çıkarmaları protesto etmek için Bolu'dan Ankara'ya üyeleriyle yürüyeceklerini ifade ederek, "CHP belediyeleri ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu uyarıyoruz. Bizim işimiz, aşımız, ekmeğimizle oynamayın. Kılıçdaroğlu'na 5 Mart günü Mersin Büyükşehir tanıtım toplantısındaki 'Belediye başkanlığı koltuğunuza oturduktan sonra, bunlar AK Parti, MHP döneminde girdi, ben bu işçilerle çalışmıyorum, bu işçilerin işine son verin diye asla ve asla söylemeyeceksiniz. Kimsenin aşıyla işiyle uğraşmayacağız' sözlerini hatırlatmak isteriz. Bu taahhüdün yerine getirilmediğini görüyoruz" dedi. Arslan, HDP'li belediyelerdeki çıkarmalara karşı da ayrı bir protesto yöntemi sergileyecekleri sözlerine ekledi.

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