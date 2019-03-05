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TRABZON

Annesi yemek yapmayan çocuk mahkemeye başvurdu

Anneye 'yemek yapmama' davası

Trabzon'da 14 yaşındaki kız çocuğu, "Bize bakmıyor, yemek yapmıyor, dövüyor ve gece eve geç geliyor" diye annesini polise şikayet etti. Anne hakkında iki suçtan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Mahkeme. Fotoğraf: Arşiv.
Mahkeme. Fotoğraf: Arşiv.

Trabzon'un Çukurçayır Mahallesi'nde yaşayan annesi Hülya K.'nın kendisine ve kardeşlerine bakmadığını, yemek yapmadığını, dövdüğünü ve gece eve geç geldiğini ileri süren 14 yaşındaki A.K., önce annesinden şikayetçi oldu ardından da devlet korumasına alınmasını talep etti.

Polise sığınan A.K., "Babam 4 yıl önce öldü. Babam öldükten sonra annem geceleri eve geç gelmeye başladı. Bizi babaanneme karşı dolduruyor. Bizim ihtiyaçlarımızı zaman zaman babaannem görür" dedi.

"BABAANNELERİNDEN ETKİLENİYORLAR"

  • Habertürk'ün haberine göre, A.K.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Hülya K. ise hakkındaki iddiaları reddetti. Üç çocuk annesi Hülya K., "Kızımdan nüfus cüzdanını istedim. Tartıştık. Onu sadece ittim. O bana saldırdı. Çocuklarım babaannelerinden etkileniyor. Ben çocuklarıma karşılık annelik görevlerimi yapıyorum" dedi.

2 YIL HAPSİ İSTENDİ

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturmanın ardından Hülya K. hakkında "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal ve alt soya karşı basit yaralama" suçlarından dava açıldı.

İddianamade Hülya K.'nın 8 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. Bu arada A.K. ise devlet koruması altına alındı.

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