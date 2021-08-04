Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden falezlere 15 katlık imar izni

Antalya’nın simgelerinden falezlerin bulunduğu bölgede 15 katlı ve yaklaşık 60 metre yüksekliğe ulaşabilecek binaların yapılması için imar izni verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen izin mart ayında düzenlenen toplantıda oy çokluğuyla kabul edildi.

15 kat iznin 60 metre yükseklikteki binalara olanak tanıyabileceği ve falezleri bastıran bir siluete neden olabileceği belirtildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin önünü açtığı imar izni Antalya'nın Muratpaşa ilçesinin tamamını etkileyebilecek boyutta.

Onaylanan plan revizyonuna göre falezlerin üzerindeki parsellerde 15 katlı binalara izin veriliyor.

FOTOĞRAF 20 Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangını 6. gününde Beydiğin Mahallesi’nde etkili oluyor. Mahalleli ve ekipler, evlere dayanan yangını güçlükle önleyebildi. Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını ilerlemeye devam ediyor. Yangın ilk çıktığı noktadan yaklaşık 40 kilometre kuzeyde bulunan Beydiğin Mahallesi’ne kadar geldi. Bir dağın yamacına kurulu olan mahalle bir anda alevlerin arasında kaldı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile büyüyen yangından çıkan alevler, metrelerce havaya yükseldi. Alevlerin mahalleyi sarmasının ardından bir yandan ekipler diğer taraftan mahalle sakinleri adeta seferber oldu. Beydiğin Mahallesi sakinleri kadın erkek demeden alevlere karşı mücadele ettiler Evlerin sınırına kadar gelen alevleri ekipler güçlükle söndürdü. Vatandaşlar işe testereler ile etraftaki büyük ağaçları keserek alevlerin sıçramasını engellemeye çalıştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler sık sık yön değiştirdi. Alevlerin arasına giren vatandaşlar tehlikeye rağmen ellerindeki dal parçaları ile ateşi söndürmeye çalıştı. Bir mahalle yanmaktan son anda böyle kurtarıldı Ekipler evlerin içerisinde doğru ilerleyen yangına iş makineleri, arazözlerle müdahale eti. Yamaçtan yamaca sıçrayan alevleri söndürmek için vatandaşlar seferber oldu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından vatandaşlar ve ekiplerin alevlerin mahalleye girmesini güçlükle engelledi. . Rüzgarın etkisiyle karşı yamaca atlayan yangın ilerleyerek etkisini devam ettiriyor. Yangında bir kişi de dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı. Mahallelerini yanmaktan böyle kurtardılar Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını 6. gününde Beydiğin Mahallesi'nde etkili oluyor. Mahalleli ve ekipler, evlere dayanan yangını güçlükle önleyebildi. BiP'te paylaş

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AŞIRI YÜKLENİLMEMESİ GEREKİR

Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin açıklamasında, yapılan imar düzenlemesinin yaratacağı sonuçlara ilişkin şu tespitlere yer verildi:

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Falezler; traverten boşluklu bir yapının deniz ile bağlantısıdır. Statik olarak aşırı yüklenmemesi gerekir. Nitekim özellikle Şirinyalı Konser ve Koyu-Bozkan Petrol arkasında kalan çok katlı yapılarda dahi, zemin suyu sebebiyle birkaç sitede yatmalar meydana gelmiştir.

Antalya Havaalanının uçuş hattında yer alan Düden Şelalesi çevresinde hem uçuşları tehlikeye sokacağı hem de falezlerin en hassas bölgesinde bir garabete neden olacağı belirtilen düzenlemenin tamamen hatalı olduğu kaydedildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 8 Mart 2021 tarihli kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından Antalya 3. İdare Mahkemesi’nde dava açıldı.

FOTOĞRAF 62 Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Poyrazın da etkili olduğu bölgede yangın giderek genişledi. Alevlere, havadan helikopterle karadan da Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri ile müdahale edilmeye başlandı. Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Yeniköy, Evrenseki, Bahçelievler, Sarılar mahalleleri boşaltıldı. Ekipler alevlerin petrol istasyonuna ulaşmaması için mücadele ediyor. Yangın, bölgedeki özel bir hastanenin yakınına kadar geldi. Alevlerin sirayet etme ihtimaline karşılık hastane tahliye edildi. Yatan hastalar başka bir hastaneye nakledilirken, alevler orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, hastaneye ulaşmadan kontrol altına alındı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Görülmemiş bir şey hiç görmedik. Nereye müdahale edeceğimizi şaşırdık dedi. Sözen, Can kaybıyla ilgili henüz bir bilgi yok. Akılalmaz bir tabloyla karşı karşıyayız. Yangının boyutu çok büyük neyin içinde olduğumuzu anlayamadık diye konuştu. Şükrü Sözen, Hala devam ediyor, komple yanıyor. Yerleşim alanlarına girdi. Bir çok ev ve işyeri yandı. Manavgat merkeze sirayet etti. Atlatılmış değil. Bölge yerleşim alanları tahliye ediliyor. Yangına tam anlamıyla müdahale edemedik. Havadan müdahale var. Devam ettiği için trafik kilitlendi. Özel araçları mümkün olduğu kadar yollardan çekmemiz önemli. Tamamen yanan köylerimiz oldu dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat'ta bugüne kadar böylesi büyük bir yangın olmadı. Düşündürücü olan 4 ayrı bölgede çıkmış olmasıdır. Şu anda tüm itfaiye ekibimiz orada. Herkes elinden geldiğinde havadan karadan söndürme işlemleri yapılıyor. Bir taraftan 4 mahallemizdeki vatandaşlarımızın evleri boşaltılıyor. İnşallah kısa zamanda can kaybı olmadan bu yangın söndürme işlemi gerçekleştirilmiş olur. 4 ayrı yerde yangın var, hepsini kontrol altına almaya çalışıyoruz. Tahliye işlemleri hızla devam ediyor, aşırı derecede bir duman var, gereği yapılıyor. Herkes burada, sayın Bakan da geliyor, az sonra o da Manavgat'ta olacak. Can kaybı bilgisi henüz yok, olmayacaktır inşallah. Yeniköy, Evrenseki, Bahçelievler, Sarılar mahalleleri boşaltıldı. En büyük sıkıntımız poyrazın devam etmesi... Şu anda hava tamamen karanlık. 19 helikopter şu anda müdahale ediyor. 30'un üzerinde itfaiye aracımız var, hep birlikte inşallah kontrol altına alacağız. 27 yıllık yöneticiyim, ben böyle bir yangın görmedim. Acaba kundaklama var mı? Bunu araştıracaklardır, sayın valim bunu araştırtacaktır. Bunu kısa zamanda öğrenmiş oluruz dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgeye gitti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından Manavgat'taki yangın ile ilgili açıklama yaptı. Pakdemirli, Antalya #Manavgat’ta saat 12.05’te başlayan yangına ekiplerimiz; 1 Uçak, 19 Helikopter, 17 Dozer, 103 Arazöz, 427 personel ile müdahale ediyor. Ormanın kahramanları büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor. ifadelerini kullandı. Yangınla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı da açıklama yaptı. Açıklamada yangından 30 vatandaşın etkilendiği belirtildi. AFAD'ın açıklamasında şu satırlara yer verildi: ''28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya Manavgat ilçesi Yeniköy mevkiinde ormanlık alanda yangın çıkmıştır. Yangına havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Yürütülmekte olan söndürme çalışmalarında 1 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz ve 2 dozer görev yapmaktadır. SAKOM’dan alınan bilgiye göre yangından 30 vatandaşımız etkilenmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 7 ambulans, 2 UMKE ve 1 mobil komuta aracı sevk edilmiştir. Antalya AFAD Müdürlüğü’nden 3 araç ve 11 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 10 arazöz ve 3 itfaiye aracı bölgeye sevk edilmiştir. Yeniköy, Kalemler, Evrenseki ve Çolaklı mahallelerinde, yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmektedir. Kırsal kesimde bulunan bazı ahırların yandığı bilgisi alınmıştır.'' Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı. dedi. Yiğit, Bu yangında kozalaklarla fırlatıyor. Süratle etrafa yayıldı. Bir anda bakıyorsunuz, ilgisiz bir yerde yangın başlıyor. Yangının tam üstüne karadan girilemedi. Havadan yoğun şekilde müdahale devam ediyor. Manavgat merkezde de aynı şekilde yangınlar oldu. sıçraya sıçraya geldi adeta. Merkezdekiler önemli ölçüde kontrol altına alındı ama köylerde mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Bütün çevre illerden takviyeler geliyor. Alarmdayız. Can kaybı olmamasını ümit ediyoruz. Mahsur kalanlara da ulaşılabilirse inşallah onları da kurtaracağız ifadelerini kullandı. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, İlk önce öğle saatlerinde Yeniköy mahallesi civarında başladı. Bazı köyleri boşalttık. Havadan müdahale devam ediyor. Karadan da sıçramalar oluyor. Sıçrayan yangınları kepçe ve arazözlerle söndürüyoruz. Şu anda turistik alanlara etki söz konusu değil. Sahile epeyce uzak mesafede orman. Karayoluna gelmiş değil yangın. Turizm alanlarında endişe edecek durum yok Sahilden uzak mahallelerde ortaya çıkan yangın. Manavgat merkeze de sıçramalar oldu. Bunları da önemli ölçüde kontrol altına aldık. İnşallah en kısa sürede sonuca ulaşırız. Turizmi etkileyeceğini zannetmiyorum. Arada tarım arazileri, ırmak kanalları var. Sahile kadar ineceğini düşünmüyoruz DEVLET HASTANESİ TAHLİYE EDİLİYOR MU? <br> <br> Şu anda sağlık açısından hazırlık var. Hastane yakınında ormanlar var. Sıçramalar etkili oluyor, bazen bir kaç kilometreye sıçrayabiliyor kozalakların yanması ile beraber. Çevre illerden itfaiyeler istedi. Bütün hava araçları bölgeye yoğunlaşmış durumda. YANGIN NEDEN ÇIKTI? <br> <br> Şu anda bu konuda net bir şey söyleyemiyoruz. Nedenine ilişkin bir şey söylemek mümkün değil. Neredeyse ateşe yakın mesafede mücadeleyi sürdürüyorlar. Sıçrama oldukça müdahale ediyorlar. Mezarlığın içine sıçradı. Yakındaki arazözlerle söndürdük. Çok sıçrama oluyor. Hava sıcaklığı ve rüzgarın etkisiyle artırıcı etki yapıyor. Can ve mal kaybı olmaması en büyük temennimiz. Manavgat'ta 4 farklı noktada yangın: Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor! 4 mahalle boşaltıldı Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi çöplük yolunda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını büyüyerek devam ediyor. Dört noktada çıkan yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Alevler nedeniyle 4 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Alevlerin Antalya Alanya karayolundaki petrol istasyonlarına kadar ilerlediği öğrenildi. Manavgat belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Görülmemiş bir şey hiç görmedik. Nereye müdahale edeceğimizi şaşırdık" dedi. AFAD da yangından 30 vatandaşın etkilendiğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. BiP'te paylaş

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