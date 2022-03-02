Antalya Toptancı Hali'nde yaş sebze fiyatları yaklaşık yüzde 50 düştü.

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, Rusya-Ukrayna savaşının haldeki fiyatları etkilediğini söyledi.

Fiyatlardaki düşüşün hızlı gerçekleştiğini belirten Yılmaz, "Tırlarımız Ukrayna'ya giriş yapamadı, orada kaldı. Rusya'ya, Belarus'a gitmekte sorun yaşadı. İhracatçılarımız da sıkıntı yaşamaya başladı. Savaşın çıkmasıyla beraber yurt dışına gidecek tırlarımız geri dönüş yaptılar. Öyle olunca fiyatlarda hızlı bir düşüş yaşandı." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı öncesinde domatesin 15-16 lira seviyelerinden satıldığına işaret eden Yılmaz, süreç içinde fiyatın 5-7 lira aralığına kadar indiği aktardı.

Savaş nedeniyle ürün satışının iç pazara yöneldiğini kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

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"10 gün öncesine kadar domatesi 10-16 liraya sattık, şimdi ise 8 liraya satıyoruz. Bu açıdan baktığımızda düşüş ortalama yüzde 50 civarında görülüyor. Halde domates ortalama 5-10 lira aralığında satılıyor. Fiyatın düşmesinin en büyük sebebi ihracatın durması, hızlı düşüşün sebebi ise bu tırların hallerde kalması. Halciler o malları şu anda ellerinden çıkararak tüketiciye ulaştırdı. Antalya'da ihracat için günlük çıkan 30-40 tır şu anda çıkamıyor. İhracatçılarımız sıkıntılı durumda. Daha önce Rusya ve Ukrayna'ya gönderilen ürünlerin paralarını almak istiyor, tahsilat sorunu yaşıyorlar. Şimdi Rusya'da ruble değer kaybetti. Biz ürünlerimizi veresiye göndermiştik. Devletimizin bir çözüm bulmasını istiyoruz. Rusya'ya ve Ukrayna'ya ihracat yapan firmalarımızın paralarının gelmesi sağlanabilir. Burada bir devlet müdahalesinin olmasını bekliyoruz."

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"İhraç ettiğimiz ürünlerin parasını almak istiyoruz"

Yurt dışına ihracat yapan Ali Demir de Antalya Toptancı Hali'nde son bir haftadır sıkıntılı günler yaşandığını dile getirdi.

Ürün satmakla ilgili bir problemleri olmadığını belirten Demir, "Ürünümüzü bir şekilde iç piyasa veya başka ülkelere ihracat yaparak satıyoruz ama şu anda bu savaşla ilgili endişemiz bizim Ukrayna ve Rusya'ya sevk ettiğimiz ürünlerdeki alacaklarımız. Antalya bazında ortalama ihracat yapan firmaların 1 milyon dolardan aşağı alacakları yok. Tabii biz bu ürünlerin bedellerini çiftçiye bir şekilde ödüyoruz. Geçen hafta ödedik, bu hafta da öderiz ama gelecek haftalarda bu ürünlerin bedellerini ödememiz zor olacak." ifadelerini kullandı.

Hal esnafı olarak Türkiye'nin bu süreçte izlediği politikayı desteklediklerini vurgulayan Demir, "Alacakların lehimize çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Biz durmayız, bugün Ukrayna'ya Rusya'ya ihracat yapamıyorsak başka ülkelere ihracat yaparız. Bizim için şu an önemli olan önceden gönderdiğimiz ürünlerin bedellerini almak." dedi.

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"Rusya ve Ukrayna bölgesine göre dikimi yapılan sebze ve meyveler var"

Rusya ve Ukrayna'ya ihracat yapan Ramazan Keskin de Ukrayna'ya ihracatın tamamen durduğunu, Rusya'ya ihracatın ise yarı oranda düştüğünü kaydetti.

Üretim açısından kendilerini sıkıntılı günler beklediğini aktaran Keskin, "Rusya ve Ukrayna bölgesine göre dikimi yapılan sebze ve meyveler var. Kaliforniya, Macar ve Şili gibi biber çeşitleri hep Rusya ve Ukrayna özelinde dikilen ürünler. Şu an için etkisini çok fazla hissetmesek de önümüzdeki günlerde bunu daha fazla göreceğiz." diye konuştu.

Geçen hafta biberin haldeki fiyatı 24 lira bandındayken bugün ise bu fiyatın 12 liraya kadar düştüğüne dikkati çeken Keskin, Rusya ve Ukrayna'dan alacakları için devlet desteği beklediklerini dile getirdi.

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GÜNDEM Rusya-Ukrayna savaşı çiftçiye de etkiledi