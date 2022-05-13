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ANTALYA

Antalya’da korkunç olay

Antalya’nın Manavgat ilçesinde psikolojik problemleri olduğu bildirilen M.G. isimli kadın, 5 gün önce iki yaşına giren kızı Betül G.’yi bıçaklayarak öldürdü. Feci olayın ardından anne, jandarma tarafından gözaltına alınırken, 2 yaşındaki bebeğin cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Haber Merkezi İHA
Antalya’da korkunç olay
Antalya’da korkunç olay

Olay, Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın 3. katındaki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pandemi sürecinde rahatsızlanan ve psikolojik tedavi gördüğü bildirilen Mersiye G. (25) isimli genç kadın, 2 yaşındaki kızı Betül G.’yi karnından 2 ayrı noktadan bıçaklayarak öldürdü.


Olay, aynı evde kalan genç kadının annesinin, sabah işyerine giden genç kadının eşi Orhan G.’yi araması ve Orhan G.’nin eve gelmesinin ardından ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde küçük kızın yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi.
İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri olay yerine geldi. Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin gelerek gerekli incelemeleri yapmasının ardından talihsiz bebeğin cenazesi, Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri birimi görevlisinin kucağında cenaze aracına konularak Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Anne gözaltında

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan anne Mersiye G., Manavgat Devlet Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Orhan G. ve Mersiye G.’nin evlendikten 5 yıl sonra çocuk sahibi olduğu, ölen Betül G.’nin 5 gün önce 2 yaşına girdiği ve doğum gününün kutlandığı bildirildi.

Beylikdüzü'nde kan donduran olay: Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı
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Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü’nde bir sitede meydana geldi.<br><br>İddiaya göre hamile olduğu öğrenilen Libya uyruklu A.K.M. adlı 39 yaşındaki kadın, bundan 2 ay önce, öz annesi ve üvey babası ile birlikte ülkesinden Türkiye’ye geldi.
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BİNANIN TERASINA ATTI<br><br>İstanbul’a yerleşme kararı veren aile, Beylikdüzü’nde bir siteden ev tuttu. <br><br>Hamileliğini ailesinden gizlediği öğrenilen A.K.M., bir odada tek başına doğum yaptı.<br><br>Yabancı uyruklu kadın, ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini oturdukları apartman dairesinin balkonundan binanın teras katına attı.
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KARGA İSTİLASINA UĞRADI<br><br>İddiaya göre bir süre sonra sitede karga istilası yaşandı. <br><br>Apartman sakinleri, bir grup karga sürüsünün terasa atılan bebeğin cansız bedenine doğru uçuştuğunu fark etti. <br><br>Durum önce site yönetimine, ardından da polise bildirildi.
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POLİS İNCELEME BAŞLATTI<br><br>İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaşanan korkunç hadiseyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. <br><br>Terasa düşer düşmez öldüğü saptanan yeni doğmuş bebeğin, A.K.M. adlı Libya uyruklu kadının attığı ortaya çıktı. <br><br>Yabancı kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.
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SERBEST BIRAKILDI<br><br>Emniyete götürülen A.K.M. ve ailesi, sorguya alındı. Adliyeye sevk edilen A.K.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI<br><br>Libya kökenli kadın emniyette verdiği ifadede ülkesinde Libyalı bahçıvanları tarafından cinsel istismara uğradığını, ölü doğduğunu düşündüğü bebeği teras katına attığını söylediği öğrenildi.
Beylikdüzü'nde kan donduran olay: Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı
Beylikdüzü'nde yaşadığı apartman dairesinde kendi başına doğum yapan yabancı uyruklu kadın, bebeği evin balkonundan zemin kattaki terasa attı. Bir grup karga sürüsü terasa atılan bebeğin cansız bedeninin üzerine toplanınca korkunç olay ortaya çıktı.


10 binde bir görülüyor

10 binde bir görülüyor

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Talep yağıyor

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