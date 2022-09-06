Gündem Antalyada korkutan orman yangını
ANTALYA

Antalya'da korkutan orman yangını

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan müdahale edildi. Korucak mevkisindeki ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yüksek kesimlerde etkili olan yangına, 3 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi.

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Haber Merkezi AA
Antalyada korkutan orman yangını
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan müdahale edildi.

Korucak mevkisindeki ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Yüksek kesimlerde etkili olan yangına, 3 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.

Muğla'da orman yangını riskine karşı teyakkuz
GÜNDEM
Muğla'da orman yangını riskine karşı teyakkuz

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda orman yangını
OYNAT 00:28
Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda orman yangını
Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Aşağıtorunoba köyü yakınında orman yangını çıktı. Bölgenin sarp ve mayınlı olması nedeniyle, yangının büyümesini önlemek amacıyla iş makineleriyle çevresi sarılarak alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Aşağıtorunoba köyü yakınında saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgenin sarp ve mayınlı alan olması nedeniyle güçlükle müdahale edilen yangının kontrol alınması için iş makineleriyle çevresinde kazı çalışması başlatıldı.
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Mersin yangınından güzel haber: Alevler kontrol altına alındı
Gündem

Mersin yangınından güzel haber: Alevler kontrol altına alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçesine kadar yayılan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, dün sabah saatlerinde Büyükeceli Karadere mevkisindeki ormanda çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler, Mersin-Antalya D-400 kara yolundan da görülüyor. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip gönderildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, karayolunun ulaşıma açıldığını ve alevlerin Akkuyu Nükleer Santral inşaatını tehdit etmediğini söyledi. Yangına 11 uçak, 9'u askeri 29 helikopter, 138 arazöz ve 850 personel ile müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, ”Mersin’deki orman yangını bu saat itibariyle kontrol altına alındı” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangından 25 kişinin etkilendiğini, tedavisi devam eden 8 kişiden birinin hayati tehlikesi bulunduğunu açıkladı.
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