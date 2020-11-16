Araklı değişiyor, gelişiyor

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi gerçekleştirdikleri projelerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi yaptığı açıklamada;

Araklıya yaptığımız projelerden bahsedecek olursak öncelikle ilçemizde sanayi sitesi bulunmuyordu. Daire altlarında bulunan sanayi esnafı çevreye ve vatandaşlarımıza rahatsızlık veriyordu. Bunun için çalışma başlattık ve 60 dönümlük arazi üzerine 216 dükkanlı sanayi sitesi inşa ettik. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı sanayi sitemiz şuanda oldukça rağbet görüyor.

Araklın Sanayi Sitesi.

Sanayi sitesinin tamamlanmasının ardından burada bulunan yolu yaptık ve sanayimizin karşısına birde köprü inşa ettik. Bunun akabinde Organize Sanayi Sitesi içinde çalışmalarımızı başlattık. İnşallah bu projeyi de ilçemize kazandıracağız.

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Araklı’da Yılların Özlemi Faaliyete Geçti

Yılların özlemi olan, vatandaşlarımızın özlemle beklemiş olduğu, nüfusu en kalabalık mahallelerimizden Yolgören ve Merkez mahallelerimizi birbirine bağlayan yaya köprümüzü faaliyete geçirdik. Köprünün tamamlanmasıyla birlikte vakitten büyük ölçüde tasarruf edilmiş oldu. Yaşlı bireylerimiz ve toplumumuzun tüm kesimi için oldukça yararlı bir proje oldu. Vatandaşlar oldukça memnun.

Yaya köprüsü faaliyete geçti.

Karadere Vadisi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi Başladı

Karadere Vadisi boyunca bisiklet ve yürüyüş yolu projesinin çalışmalarını başlattık. Yaklaşık olarak 7km civarında bir yolda vatandaşlarımız hem yürüyüş yapıp hem de bisiklet sürebilecekler. Burada çevre düzenlemesi, ışıklandırma çalışmaları ile son derece farklı bir görüntü yakalamış olacağız.

Sahil Projesini 4 Etaba Böldük

Göreve geldiğimizde Araklı’nın sokakları, pazaryeri ve özellikle sahil kesimi çamur deryasından adım atılacak gibi değildi. Pazara alışverişe gelen vatandaşlarımızın çektiği çilelere son vermek adına kapsamlı bir çalışma başlattık. Sahili modern bir şekilde dizayn etmek adına çalışmalarımızı anında başlattık ve oldukça güzel bir görünüm ortaya çıkardık. Çevre düzenlemesi, altyapı, parke, sosyal tesis, beton barbeküler, çardaklar ile sahili bambaşka bir görünüme kavuşturduk. Buraya birde şehitler anıtı inşa ettik. Vatandaşlarımız şimdi Pazar alışverişini ve gezintisini gayet nezih bir ortamda yapabiliyor.

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Araklı’yı Doğalgaz ile Buluşturduk

O dönemki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn. Berat Albayrak’ın girişimleri sonucu ilçemize doğalgaz kazandırdık. Araklı’nın ortalama %67’si doğalgaz ile çevrelenmişken, %45 civarında aktif olarak kullanılmaktadır. Doğalgazın ilçemize gelmesi ile birlikte vatandaşlarımızın masrafları neredeyse yarı yarıya düştü. Oldukça memnunlar. Çalışmaları yakından takip ediyoruz. Doğalgaz ulaşmayan hiçbir bölgemiz kalmayana dek çalışmalar devam edecek.

Araklı’ya Yeni Hükümet Konağı ve Belediye Hizmet Binası Kazandırdık

Vatandaşlarımızın tek noktadan hizmet alabilmesini sağlamak, Araklı’da Kent Meydanı oluşturabilmek adına güzel bir projeye daha imza attık. Kaymakamlık ve Belediye binalarımızın yan yana olacağı Yeni Hükümet Konağı ve Belediye Hizmet Binası projemizin çalışmalarını başlattık. Böylelikle vatandaşlarımız tek noktadan işlemlerini hızlı bir şekilde halledecek. Proje 2021 yılında tamamlanacak. İnşallah bu projeyi tamamladıktan sonra eski kaymakamlık ve belediye binalarımızın bulunduğu mevkide kent meydanı yapacağız.

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Yeni Hükümet Konağı ve Belediye Hizmet Binası projesi 2021 yılında tamamlanacak.

Binamızın ilçemize kazandırılmasını sağlayan Başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a, çok büyük mücadeleler sonucunda ilçemizin 100 yıllık sorununu karşılayacak olan projemizin hayata geçirilmesini sağlayan İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu’ya, Pozitif İnşaat sahiplerinden Sn. Aycan Atak’a ve tüm yüklenici firmalarımıza, tüm çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.