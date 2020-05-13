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TRABZON

Araklı İlçe stadyumuna kavuşuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitimi Dairesi Başkanı Sn. Çebi ve Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Sn. Öztürk, Araklı Belediye Başkanı Çebi’yi makamında ziyaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haziran Ayının Son Haftası İnşasına Başlanacak.
Haziran Ayının Son Haftası İnşasına Başlanacak.

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ve beraberinde Araklı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sn. Ali Ayazoğlu, belediye meclis üyelerinden Sn. Hüseyin Özderya, İmar ve Şehircilik Müdürü Sn. Zihni Hancı ve Peyzaj Mimarı Sn. İlker Yasin Çakır’ın katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Haziran Ayının Son Haftası İnşasına Başlanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitimi Dairesi Başkanı Sn. Selçuk Çebi yaptığı açıklamada; ‘’Araklı ilçe stadyumumuzun 1. Etap zemin etüt sondaj çalışmaları önümüzdeki hafta başlayacak. Mimarisi tamamlanan projemizin Haziran ayının son haftasında inşasına başlanmasını planlıyoruz. UEFA standartlarında, 2. – 3. bal ve amatör lig oynanabilecek düzeyde bir stadyum olacak’’ dedi.

Başkan Çebi Teşekkür Etti

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ise; ‘’Araklı’ya son derece modern bir stadyum kazandırıyoruz. Hayırlı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere ilçe halkım adına teşekkür ediyorum’’ İfadelerine yer verdi.

Araklı İlçe Stadyumuna Kavuşuyor

Araklı İlçe Stadyumuna Kavuşuyor

Araklı İlçe Stadyumuna Kavuşuyor

Araklı İlçe Stadyumuna Kavuşuyor

Araklı İlçe Stadyumuna Kavuşuyor

Araklı İlçe Stadyumuna Kavuşuyor

Araklı İlçe Stadyumuna Kavuşuyor

Araklı İlçe Stadyumuna Kavuşuyor

Araklı İlçe Stadyumuna Kavuşuyor

Araklı İlçe Stadyumuna Kavuşuyor
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