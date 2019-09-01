Araklı’yı yine heyelan vurdu

Araklı'da yaşanan yoğun sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelanda bir çok zarar meydana geldi.

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Araklı Dağbaşı-Bayburt kara yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin müdahalesi sonucu ulaşımın kontrollü sağlandığı kara yolunda çalışmalar sürüyor. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, ilçede dün gece saatlerinde etkili olan sağanak dolayısıyla çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldiğini söyledi.

SIKINTILARI ÇÖZECEĞİZ

Büyüklü küçüklü heyelanlar nedeniyle 5 mahalleye ulaşım sıkıntısı yaşandığını aktaran Çebi, “Tüm ekiplerimiz ve iş makinelerimizle duruma müdahale ediyoruz” dedi.

Çebi, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile sürekli istişare halinde bulunduklarını vurgulayarak, “Çok şükür can kaybımız yok. Evlerde küçük çaplı sorunlar oluştu. Yaşanan sıkıntıları çözüme kavuşturacağız” şeklinde konuştu.

DEBİSİ YÜKSELEN KARADERE TAŞTI

Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin de ilçede etkili olan sağanak dolayısıyla çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldiğini anımsatarak, sorunların giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Sağanak dolayısıyla debisi yükselen Karadere’nin yan kollarının taştığını belirten Çetin, şunları aktardı: “Taşmanın yol açtığı heyelan, çökme gibi nedenlerle Araklı Dağbaşı-Bayburt kara yolumuz ulaşıma kapanmıştı.

DSİ ve Karayolları ekiplerinin iş makineleri yardımıyla yaptıkları çalışmalar sayesinde bu yolumuzda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yol tamamen ulaşıma açılacak.”

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çetin, ekiplerin, heyelanlar dolayısıyla ulaşıma kapanan beş mahalle yolu ile menfezlerde de çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. 18 Haziran’da Araklı’da sağanak sonucu heyelan faciası yaşanmış, 8 kişi yaşamını yitirmişti.