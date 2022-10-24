AREDA Araştırma: Türk halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını başarılı buldu
Areda Survey, eylül ayı Sosyometre araştırmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletlerdeki konuşmasını masaya yatırdı. Araştırma bulgularına göre katılımcıların yüzde 68,3’ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını başarılı buluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı Birleşmiş Milletler toplantısı vesilesiyle Genel Kurulda yapmış olduğu konuşmada iki başlık ön plana çıkmıştı.
Bunlar Yunanistan’ın Türkiye karşıtı tacizleri ve Yunanistan başta olmak üzere Batı ülkelerin göçmen karşıtı tutumları.
Araştırma şirketi Areda Survey bu konu üzerine katılımcılara “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletlerdeki konuşmasını genel olarak nasıl buldunuz?” sorusunu yönelterek, Türk halkının bu konu hakkındaki görüşlerini gözler önüne serdi.
Araştırma sonuçlarına göre Erdoğan’ın konuşmalarını katılımcıların yüzde 68,3’ü başarılı bulurken yüzde 31,7’sinin başarısız bulduğu görüldü.
Metodoloji: Bu araştırma, 26-29 Eylül 2022 tarihleri arasında AREDA Survey tarafından CAWI (Computer Assisted Web Interview) yöntemiyle 2000 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir.