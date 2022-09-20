Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistanın ölüme ittiği bebeklerin fotoğrafıyla dünyaya seslendi Acımasızlıklara Dur demenin vakti çoktan geldi
AMERİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'ın ölüme ittiği bebeklerin fotoğrafıyla dünyaya seslendi: Acımasızlıklara 'Dur' demenin vakti çoktan geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Yunanistan'ın ölüme ittiği 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşındaki ağabeyi Abdülvahap'ın fotoğrafını gösterdi. "Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık bir 'Dur' demesinin vakti çoktan gelmiştir." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistanın ölüme ittiği bebeklerin fotoğrafıyla dünyaya seslendi: Acımasızlıklara Dur demenin vakti çoktan geldi
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'ın ölüme ittiği bebeklerin fotoğrafıyla dünyaya seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Konuşmasının büyük bir bölümünü mülteci krizi konusuna ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mülteci krizi, kendilerine daha iyi bir gelecek aramak için yola çıkan masumların botlarını batırıp onları ölüme terk etmekle, sınırlara duvarlar örmekle, insanları toplama kamplarına doldurmakla çözülemez." dedi.

Hayatını kaybeden çocukların fotoğrafını gösterdi

Erdoğan, bu krizin çözümünün, insanı ve insan hayatını merkeze alan gayretlerden geçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hal böyleyken Yunanistan'ın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de göçmenlere yönelik zulümlerinin giderek arttığına dikkati çekti. Ege'de botları batırılan ve boğularak hayatını kaybeden çocukların fotoğrafını göstererek konuşmasını sürdüren Erdoğan şunları kaydetti:

"Türkiye olarak biz, yeni Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan, hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir. Geçen hafta 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşında Abdülvahap, aileleriyle birlikte Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık bir 'Dur' demesinin vakti çoktan gelmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda Atina'ya net mesaj: Yunanistan tahrik siyasetini bırakmalı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda Atina'ya net mesaj: Yunanistan tahrik siyasetini bırakmalı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Ege'de provokatif eylemlerini sürdüren Yunanistan'a tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bölgede, ülkemizle asla denk olmayan siyasi ve askeri seviyesine rağmen, güç gösterisi peşinde koşanlar, kendilerini komik duruma düşürmektedir. Yunanistan'dan gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, işbirliği ve dayanışma çağrımıza kulak vermesini bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

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