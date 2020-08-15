Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Artvinde dere taştı Mahallenin tek ulaşım kaynağı olan köprü yıkıldı
ARTVİN

Artvin haberleri: Dere taşınca mahallenin köprüsü yıkıldı

Artvin'de dere taştı: Mahallenin tek ulaşım kaynağı olan köprü yıkıldı

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Güreşen köyünde dere taştı. Suadiye mahallesinde ulaşımı sağlayan köprü de taşan dere nedeniyle yıkıldı. Mahalle sakinleri köyden çıkamaz olunca yetkililerden yardım istedi.

Haber Merkezi İHA
Yıkılan köprünün yerine menfez konuldu.
Yıkılan köprünün yerine menfez konuldu.

Artvin’in Borçka'da Güreşen Köyü, Suadiye mahallesinde köy sakinleri 10 yıl önce kendi imkanlarıyla bir köprü yaptı. Ulaşımı bu köprü ile sağlayan köy sakinleri, son yaşanan sellerde derenin taşmasıyla köprüyü kaybetti. Ulaşımın sağlandığı tek köprünün yıkılmasıyla köylünün yol sevincini kursaklarında bıraktı.

Tekirdağ'da korkunç kaza: Yoldan çıkan araç dereye uçtu, bir kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Tekirdağ'da korkunç kaza: Yoldan çıkan araç dereye uçtu, bir kişi hayatını kaybetti

Yağmurlu havada ise mahsur kalıyoruz

Mahalle sakinlerinden Temel Tataroğlu, yaptığı açıklamada ”Mahallemize araç giremiyor. Kendi imkanlarımızla derenin üzerinden yaya ancak geçebiliyoruz. Hastamız olduğunda zor anlar yaşıyoruz. Köye ulaşımı sağlayan köprümüzü dere aldı. Yerine derme çarpma menfezler konuldu. Üzerinden korku içinde eve gidiyoruz, yağmurlu havada ise mahsur kalıyoruz" dedi.

Facianın eşiğinden dönüldü: Servis minibüsü bir anda alev aldı işçiler son anda kurtuldu
GÜNDEM
Facianın eşiğinden dönüldü: Servis minibüsü bir anda alev aldı işçiler son anda kurtuldu

TEM'deki feci kaza: Düğünlerine iki hafta kala davetiye dağıtan çift hayatını kaybetti
GÜNDEM
TEM'deki feci kaza: Düğünlerine iki hafta kala davetiye dağıtan çift hayatını kaybetti
Abone Ol Google News
İkinci el araç satışında yeni düzenleme

İkinci el araç satışında yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenleme Resmi Gazete'de.
HDP görünümlü PKK

HDP görünümlü PKK

​Filmle PKK için ikna seansı yapmışlar..
Dışişlerinden ABye net mesaj

Dışişleri'nden
AB'ye net mesaj

​Türkiye, Doğu Akdeniz'de çıkarlarını koruyacak.
Yaşamadan bilemezsiniz

Yaşamadan bilemezsiniz

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı.
Bir saatte<br>kopyası yapılıyor

Bir saatte
kopyası yapılıyor

​Tatil hayali kuran binlerce kişi mağdur oldu.
Onyekuru hamlesi

Onyekuru hamlesi

​Fenerbahçe, Monaco ve oyuncuyla masaya oturdu.
İstenmeyen manzara

İstenmeyen manzara

Salda Gölü'nde derin çukurlar oluştu.​
Acı detay ortaya çıktı

Acı detay ortaya çıktı

Düğünlerine iki hafta kala davetiye dağıtan çift hayatını kaybetti.
Sahte gazeteci polise takıldı

Sahte gazeteci polise takıldı

​Aracının yakıtı bitti diye sandalye ile yolu kapattı.
İmzayı attı

İmzayı attı

​​Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Vertonghen'in yeni takımı belli oldu.
Facianın<br>eşiğinden dönüldü

Facianın
eşiğinden dönüldü

​Servis minibüsü alev aldı işçiler son anda kurtuldu.
Ne olur aç gözlerini

Ne olur aç gözlerini

​Oğluna suni teneffüs yapan babadan yürek sızlatan sözler.
Araçlardan<br>inip halay çektiler

Araçlardan
inip halay çektiler

​Diyarbakır'da 'pes' dedirten koronavirüs konvoyu.
401 kişi yakalandı

401 kişi yakalandı

​İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması.
Sel ve heyelan

Sel ve heyelan

​Trabzon'da korkutan görüntüler: Bir vatandaş hayatını kaybetti.
BAE elçisi<br>geri çekilecek

BAE elçisi
geri çekilecek

​Türkiye Filistin'i yalnız bırakmaz.
Bu ihanetin<br>affı olmaz

Bu ihanetin
affı olmaz

​İsrail ile anlaşan Muhammed Bin Zayed'e öfke dinmiyor.
Diyarbakır’da 'pes' dedirten koronavirüs konvoyu: Araçlardan inip halay çektiler
Gündem

Diyarbakır’da 'pes' dedirten koronavirüs konvoyu: Araçlardan inip halay çektiler

Yapılan onca uyarı ve yasaklamalara rağmen düğün ve asker konvoylarının önüne geçilemiyor. Özellikle koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Diyarbakır'da alınan tedbirlere rağmen vatandaşlar, geç saatlere kadar düğün yapıp, düğün konvoyu gerçekleştirdi. Konvoy sonrasında mesafe ve maske zorunluluğunu hiçe sayılmasıyla halay çekildiği görüntülere yansıdı.
Yakıtı bitti diye yolu kapatan sahte muhabirin foyası gazeteciler gelince ortaya çıktı
Gündem

Yakıtı bitti diye yolu kapatan sahte muhabirin foyası gazeteciler gelince ortaya çıktı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde gece saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Aracının yakıtı biten şahısa aracından çıkardığı sandalyeye oturarak yolu kapattı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerine ise kendisini basın mensubu olarak tanıtan şahsın foyası ise bölgeye gelen gazeteciler sayesinde ortaya çıktı. Sahte basın kartı taşıyan kişi gözaltına alınırken, aynı kişinin olaydan bir saat önce başka bir sürücüyü makas atarak sıkıştırdığı ve ben polisim diyerek kimliğini gösterdiği ve polis çağrılmak istenince de kaçtığı tespit edildi.
TEM'deki feci kaza: Düğünlerine iki hafta kala davetiye dağıtan çift hayatını kaybetti
Gündem

TEM'deki feci kaza: Düğünlerine iki hafta kala davetiye dağıtan çift hayatını kaybetti

İstanbul'da Kağıthane'de acı bir olay meydana geldi. TEM Otoyolu'nda yabancı plakalı cipe arakadan çarparak savrulan motosikletteki çiftin üzerinden arkadan gelen araç geçti. İki hafta sonra evlenecek olan çift, düğün davetiyelerini dağıtırken kazada ezilerek hayatlarını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.