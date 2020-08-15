Artvin'de dere taştı: Mahallenin tek ulaşım kaynağı olan köprü yıkıldı

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Yakıtı bitti diye yolu kapatan sahte muhabirin foyası gazeteciler gelince ortaya çıktı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde gece saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Aracının yakıtı biten şahısa aracından çıkardığı sandalyeye oturarak yolu kapattı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerine ise kendisini basın mensubu olarak tanıtan şahsın foyası ise bölgeye gelen gazeteciler sayesinde ortaya çıktı. Sahte basın kartı taşıyan kişi gözaltına alınırken, aynı kişinin olaydan bir saat önce başka bir sürücüyü makas atarak sıkıştırdığı ve ben polisim diyerek kimliğini gösterdiği ve polis çağrılmak istenince de kaçtığı tespit edildi.