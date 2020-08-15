Artvin'de dere taştı: Mahallenin tek ulaşım kaynağı olan köprü yıkıldı

Artvin’in Borçka'da Güreşen Köyü, Suadiye mahallesinde köy sakinleri 10 yıl önce kendi imkanlarıyla bir köprü yaptı. Ulaşımı bu köprü ile sağlayan köy sakinleri, son yaşanan sellerde derenin taşmasıyla köprüyü kaybetti. Ulaşımın sağlandığı tek köprünün yıkılmasıyla köylünün yol sevincini kursaklarında bıraktı.
Yağmurlu havada ise mahsur kalıyoruz
Mahalle sakinlerinden Temel Tataroğlu, yaptığı açıklamada ”Mahallemize araç giremiyor. Kendi imkanlarımızla derenin üzerinden yaya ancak geçebiliyoruz. Hastamız olduğunda zor anlar yaşıyoruz. Köye ulaşımı sağlayan köprümüzü dere aldı. Yerine derme çarpma menfezler konuldu. Üzerinden korku içinde eve gidiyoruz, yağmurlu havada ise mahsur kalıyoruz" dedi.