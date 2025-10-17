Askeri üsler de konuşuldu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik haber ajansına yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'daki tarihi görüşmede Suriye'deki Rus askeri üsleri de dahil olmak üzere iki ülkeyle ilgili tüm konuları ele aldığını ifade etti.
Lavrov'un açıklaması daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından Suriye'deki Rus askeri üsleri konusunun Şara ve Putin görüşmelerinin gündeme getirilmesinin beklendiği sözlerini doğruladı. Devlet Başkanı Şara, Rus mevkidaşı ile sınırlı sayıda yetkilinin katılımıyla basına kapalı görüşmüştü. Görüşmede Şara, Suriye'nin Rusya ile ilişkilerini yeniden başlatmaya çalıştığını vurgularken, Rus lider de Moskova'nın savaş ve yeniden yapılanma aşamasında Suriye'yi desteklemeye istekli olduğunu söyledi.
İNŞA ÇALIŞMALARINI DESTEKLEYECEK
İki lider arasındaki görüşmenin ardından Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak da iki ülke arasında yeni iş birliği projelerini görüşmek üzere Rusya-Suriye hükümeti ortak komitesinin yakında bir zamanda toplanması konusunda anlaştığını söyledi. Novak, Suriye'nin kapsamlı bir yeniden inşa aşamasından geçtiğine dikkat çekerek, özellikle enerji, ulaşım ve demiryol alanlarında yok edilen altyapıya sahip olduğunu ve Rusya'nın bu sektörlere yatırım yapmak isteyen şirketleri aracılığıyla gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi. Görüşmelerin enerji, ulaştırma, turizm ve sağlık alanlarındaki belirli projelerle ele alındığını aktaran Novak, Moskova'nın Sovyet döneminde kurulan Suriye petrol sahalarının gelişimine ve enerji sektörünün altyapısının rehabilitasyonuna katkıda bulunmayı teklif ettiğini kaydetti.