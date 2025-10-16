Yeni Şafak
Ahmed Şara’nın Moskova ziyaretinde dikkat çeken 'İran' detayı

Ahmed Şara’nın Moskova ziyaretinde dikkat çeken 'İran' detayı

13:0116/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
Şara Moskova'da.
Şara Moskova'da.

Dün Moskova’ya resmi ziyarett bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın uçak merdivenine İran tarzında dokunmuş bir protokol halısı serildi.

Suriye Cumhurbaşkanı
Ahmed Şara
, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüştü.

Putin, Şara ile Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmede Rusya’nın Suriye'deki varlığı, Suriye’deki askeri tesislerin yeniden yapılandırılması, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel son gelişmeler ele alındı.



İran halısı serildi


Şara, Moskova’ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette ilginç bir karşılama gündeme geldi. Şara’nın uçağından inerken merdiven üzerine serilen protokol halısı, İran usulü dekorasyon tarzıyla öne çıktı.
Halının dokusu ve renkleri, geleneksel İran motiflerini yansıtmasıyla dikkat çekti.

Halı seçiminin Suriye’de Esed üzerinden egemenlik kurmaya çalışan Tahran'a ince bir mesaj olduğu yorumları yapıldı.




