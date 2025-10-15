Yeni Şafak
Suriye lideri Ahmed Şara Moskova'da: Putin ile görüştü

14:3415/10/2025, Çarşamba
G: 15/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Vladimir Putin - Ahmed Şara
Vladimir Putin - Ahmed Şara

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bugün Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Şara yönetiminin Esed’in iadesini istediği belirtiliyor.

Suriye’de 61 yıl sonra Baas dönemi resmen kapandı. Esed, rejimin çöküşünün ardından Rusya’ya sığınırken, ülke tarihinin en kritik sürecine adım attı.Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanı Ahmed Şara oldu. Şara yönetimindeki Suriye’de bugün, ülkenin geleceğini şekillendirecek en önemli adım atılıyor.



Moskova'da Putin ile ilk görüşme


Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, bugün Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştiriyor. Şara geçtiğimiz dakikalarda Moskova'ya ulaştı ve Putin ile de bir araya geldi.


Putin, Şara'ya
"Suriye ve Rusya 80 yıldır özel ve dostça ilişkilere sahip oldu. Rusya daima Suriye halkının çıkarlarına göre hareket etmiştir"
dedi.

Putin ayrıca bu ayın başlarında Suriye'de düzenlenen meclis seçimleri konusunda Şara'yı tebrik ederek Moskova'nın Şam ile daha güçlü bağlar kurmak için hazır olduğunu söyledi. Şara ise Putin'e
"Geçmişteki tüm anlaşmalara saygı duyuyoruz"
diye cevap verdi.


Esed masada


Şara’nın işlediği savaş suçlarından yargılanması için devrik lider Beşar Esed’in ülkesine iadesini talep ettiği aktarıldı.


Eş-Şara’nın, ayrıca temaslarında Rusya'nın Tartus Deniz Üssü ve Hmeymim Hava Üssü'ndeki varlıkları hakkında görüşmeler yapacağı belirtildi.



Hakkında tutuklama kararı çıkarıldı


Suriye, geçtiğimiz hafta Aralık 2024 tarihinden bu yana Rusya’ya sığınan Esed hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarmıştı.


Suriye 7. Soruşturma Mahkemesi Hakimi Tevfik el-Ali Esad’a yöneltilen suçlamalar arasında kasten adam öldürme, ölüme sebebiyet veren işkence ve özgürlükten yoksun bırakma bulunduğunu açıklamıştı.



Hakim El-Ali,
"23 Kasım 2011’de Dera’da hayatını kaybedenlerin yakınlarının açtığı dava üzerine tutuklama kararı çıkardık. Dava, Interpol üzerinden uluslararası düzeyde yaygınlaştırılabilecek ve dış boyutta da takibi mümkün kılınabilecek nitelikte.

Karar, sistematik ihlallerden sorumlu olanların yargılanmasına zemin hazırlıyor. Yasal süreç rejimin işlediği suçların tüm faillerine ulaşıncaya kadar devam edecek"
demişti.


#Ahmed Şara
#Moskova
#Putin
#Suriye
