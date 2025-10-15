Suriye lideri Ahmed Şara Moskova'da: Putin ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bugün Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Şara yönetiminin Esed’in iadesini istediği belirtiliyor.
Suriye’de 61 yıl sonra Baas dönemi resmen kapandı. Esed, rejimin çöküşünün ardından Rusya’ya sığınırken, ülke tarihinin en kritik sürecine adım attı.Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanı Ahmed Şara oldu. Şara yönetimindeki Suriye’de bugün, ülkenin geleceğini şekillendirecek en önemli adım atılıyor.
Moskova'da Putin ile ilk görüşme
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, bugün Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştiriyor. Şara geçtiğimiz dakikalarda Moskova'ya ulaştı ve Putin ile de bir araya geldi.
Esed masada
Şara’nın işlediği savaş suçlarından yargılanması için devrik lider Beşar Esed’in ülkesine iadesini talep ettiği aktarıldı.
Eş-Şara’nın, ayrıca temaslarında Rusya'nın Tartus Deniz Üssü ve Hmeymim Hava Üssü'ndeki varlıkları hakkında görüşmeler yapacağı belirtildi.
Hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
Suriye, geçtiğimiz hafta Aralık 2024 tarihinden bu yana Rusya’ya sığınan Esed hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarmıştı.
Suriye 7. Soruşturma Mahkemesi Hakimi Tevfik el-Ali Esad’a yöneltilen suçlamalar arasında kasten adam öldürme, ölüme sebebiyet veren işkence ve özgürlükten yoksun bırakma bulunduğunu açıklamıştı.