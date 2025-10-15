Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Rusya'da: Putin Esed'i teslim edecek mi?

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Beşar Esed'in devrilmesinden bu yana ilk kez Moskova'yı ziyaret edecek. Şara'nın uçağının Rusya'ya ulaştığı ve konvoyunun Vladimir Putin ile görüşmek üzere yola çıktığı bildirildi.





Şara'nın ayrıca Rusya'daki Suriyeli toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.





İADE TALEP EDİLECEK

Suriye basınının adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberlerde, Şara'nın işlediği savaş suçlarından yargılanması için devrik diktatör Beşar Esed'in ülkesine iadesini talep edeceği aktarıldı.





Şara'nın, ayrıca temaslarında Rusya'nın Tartus Deniz Üssü ve Hmeymim Hava Üssü'ndeki varlıkları hakkında görüşmeler yapacağı belirtildi.





Moskova'nın bu hafta bir Rus-Arap zirvesine ev sahipliği yapması planlanıyordu , ancak Putin, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte yaşanan acil gelişmeler nedeniyle zirvenin erteleneceğini duyurdu.





Suriye televizyonu, zirvenin ertelenmesine rağmen Şara'nın ziyaretine devam edeceğini duyurmuştu.





HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Sana, Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Birimi'ne dayandırdığı haberinde, liderlerin bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ve Suriye ile Rusya'nın işbirliği yollarını ele alacaklarını bildirdi.





Habere göre Rusya'nın Suriye'deki üsleri ve Esed ailesine ev sahipliği yapan Moskova'nın da gündemin başında yer alması bekleniyor.





RUSYA İÇİN SURİYE'DEKİ ÜSLERİN ÖNEMİ!

Aralık ayında devrildikten sonra Moskova'ya kaçan Esed'in en güçlü destekçisi Rusya'nın Suriye'de önemli askeri çıkarları bulunuyor.





Rus ordusunun Tartus'ta bir deniz üssü ve Lazkiye dışındaki Hmeymim'de bir hava üssü bulunuyor. Her ikisi de Moskova'nın Afrika da dahil olmak üzere bölgesel ve seferi operasyonları için kritik öneme sahip.





Esed'in görevden ayrılmasının ardından, bu üslerin güvenliğini sağlamak Rusya'nın Suriye stratejisinin temel hedeflerinden biri haline geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ocak ayında bu üslerin "insani yardım merkezlerine" dönüştürülmesini önermişti.





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın Suriye'deki üslerini korumakla ilgilendiğini söyledi. Rus devlet medyasının aktardığına göre, Lavrov, "Suriye hükümetinin ve bazı bölge ülkelerinin oradaki varlığımızı sürdürmekle ilgilendiği anlaşılıyor" dedi.





ESED'İN İADESİ TALEP EDİLECEK!

Bir diğer önemli konu ise devrik diktatör Beşar Esed'in Moskova'daki varlığı.





Suriye basınının adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberlerde, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara'nın yarın Rusya'yı ziyaret edeceği bildirilerek, Şara'nın devrik lider Beşar Esed'in ülkesine iadesini talep edeceği aktarıldı.





GIYABI TUTUKLAMA KARARI ÇIKARTILMIŞTI

Suriye, geçtiğimiz hafta Aralık 2024 tarihinden bu yana Rusya'ya sığınan Esed hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarmıştı. Suriye 7. Soruşturma Mahkemesi Hakimi Tevfik el-Ali Esed'e yöneltilen suçlamalar arasında kasten adam öldürme, ölüme sebebiyet veren işkence ve özgürlükten yoksun bırakma bulunduğunu açıklamıştı. Hakim El-Ali, "23 Kasım 2011'de Dera'da hayatını kaybedenlerin yakınlarının açtığı dava üzerine tutuklama kararı çıkardık. Dava, Interpol üzerinden uluslararası düzeyde yaygınlaştırılabilecek ve dış boyutta da takibi mümkün kılınabilecek nitelikte. Karar, sistematik ihlallerden sorumlu olanların yargılanmasına zemin hazırlıyor. Yasal süreç rejimin işlediği suçların tüm faillerine ulaşıncaya kadar devam edecek" demişti.





DERA'DA NE OLDU?