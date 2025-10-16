Yeni Şafak
Suriye Enerji Bakanlığı otobüsüne saldırı: 4 ölü

16:2116/10/2025, Perşembe
DHA
Saldırıda, otobüsteki petrol tesisleri koruma görevlilerinden 4'ü yaşamını yitirdi, 9 personel ve sivil yaralandı.
Saldırıda, otobüsteki petrol tesisleri koruma görevlilerinden 4'ü yaşamını yitirdi, 9 personel ve sivil yaralandı.

Suriye'nin Deyrizor ilinde, Enerji Bakanlığı’na bağlı personeli taşıyan servise düzenlenen saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye Enerji Bakanlığı personelini taşıyan servis otobüsüne yerleştirilen el yapımı patlayıcının, araç Deyrizor-Meyadin yolunda seyir halindeyken infilak ettiği belirtildi.


Suriye basınındaki haberlere göre saldırıda, otobüsteki petrol tesisleri koruma görevlilerinden 4'ü yaşamını yitirdi, 9 personel ve sivil yaralandı.




