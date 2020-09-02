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Gündem Aşure kazanları kaynadı Önemli olaylar Muharrem Ayında vuku bulmuştur
MALATYA

Aşure kazanları kaynadı: Önemli olaylar Muharrem Ayında vuku bulmuştur

Malatya’da Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla ‘Aşure Programı’ düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Muharrem ayı insanlık açısından ve İslam ümmeti açısından önemli bir aydır. Tüm milletimizin, hemşerilerimin, âlemi İslam’ın ve insanlığın Muharrem ayını kutluyorum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan aşure programına katıldı
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan aşure programına katıldı

Malatya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Aşure Programı düzenlendi. Etkinliğe, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Fahri Başkanı Hafize Gürkan, Malatya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri katıldı.

ÖNEMLİ OLAYLAR MUHARREM AYINDA VUKU BULMUŞTUR

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Muharrem ayı Cenab-ı Allah’ın ayıdır. Muharrem ayı insanlığın ayıdır. Muharrem ayında Cenab-ı Allah 10 Peygamberimize 10 mucize vermiştir. Hz. Adem’in (as) Hz. Hava anamızla buluşması, Hz. İsa’nın (as) göğe çekilmesi, Hz. Yunus’un (as) balığın karnından çıkıp tekrar yeryüzüne gelmesi, Hz. Nuh’un (as) gemisinin tekrar kara ile buluşması gibi önemli olaylar Muharrem ayında vuku bulmuştur. Peygamber Efendimizin ciğer paresi Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit olduğu aydır. Muharrem ayı insanlık açısından ve İslam ümmeti açısından önemli bir aydır. İslam ümmeti ve insanlık tarihi açısında önemli olayların vuku bulduğu bir aydır. Bizler de Muharrem ayı münasebetiyle özellikle Kadın Kooperatifimizin yapmış olduğu bu aşure etkinliğinden dolayı bütün kadınlarımızı tebrik ediyoruz. Kadın Kooperatifimizde, yöresel ürünlerin temini ve satışı noktasında, ekilme sürecinden buraya gelmesi ve vatandaşın mutfağına giriş aşamasındaki bütün süreci takip eden kooperatifimizin bütün üyelerini tebrik ediyorum ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Tüm milletimizin, hemşerilerimin, âlemi İslam’ın ve insanlığın Muharrem ayını kutluyorum. Muharrem ayının memleketimize ve milletimize barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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