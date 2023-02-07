ASYA ilk görevine çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğal afetler sonrasında hızlı bir şeklide harekete geçilmesi için kurulan Acil Sosyal Yardım Ekibi (ASYA) deprem sonrası ilk görevine çıktı. Depremin hemen ardından bulundukları şehirlerden, deprem bölgesine sevk edilen ASYA ekipleri faaliyetlerine başladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personellerinden oluşan ASYA’nın yanı sıra Psikososyal Destek Ekipleri de saha çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Kahramanmaraş’a 116, Adana’ya 100, Hatay’a 108, Gaziantep’e 53, Osmaniye’ye 64, Malatya’ya 62, Adıyaman’a 33, Diyarbakır’a 67, Şanlıurfa’ya 65, Kilis’e 28 psikososyal destek personeli sevk edildi. Ayni yardımların toplanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımının yapılması için Malatya, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş’ta birer, Gaziantep’te 2, Adıyaman’da ise 3 olmak üzere toplam 10 depo kuruldu. Toplanma alanlarındaki vatandaşlara dağıtılmak üzere Malatya Ayni Bağış Deposu’ndan Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne 2 bin 209 battaniye, Battalgazi Belediyesi’ne 643 battaniye, Yazıhan SYDV’ye 152 olmak üzere toplamda 3 bin 4 battaniye teslim edildi. Bakanlığa ait mobil TIR ve araçlar da bölgeye hareket etti.