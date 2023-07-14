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Atatürk Havalimanı'nda korku dolu anlar: Uçak iniş sırasında kırıma uğradı

Özel bir şirkete ait uçak, Atatürk Havalimanı'na inişi sonrasında kırıma uğradı. Atatürk Havalimanı kısa bir süre sivil uçuşlara kapatıldı.

22:14 . 14/07/2023 Cuma
AA
Özel uçak Atatürk Havalimanı'na inişi sonrasında kırıma uğradı.

Özel uçak Atatürk Havalimanı'na inişi sonrasında kırıma uğradı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan kalkan Mooney M20J tipi TC-AZK kuyruk tescilli küçük uçağın Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında iniş takımlarında arıza meydana geldi.

Pilot Serkan Zalaltuntaş'ın kullandığı ve eşi pilot Meltem Zalaltuntaş'ın da içinde bulunduğu uçak, sağ dikme ve kanat üzerine inişini gerçekleştirdi.

Pilot ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Atatürk Havalimanı kısa bir süre sivil uçuşlara kapatıldı.

Uçağın pistten çekilmesinin ardından Atatürk Havalimanı'ndaki trafik normale döndü.



#Atatürk Havalimanı
#Uçak
#Kaza
1 saat önce
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