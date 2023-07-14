Atatürk Havalimanı'nda korku dolu anlar: Uçak iniş sırasında kırıma uğradı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 5 kişilik uçak havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. İlk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri gelmeden önce düşen uçağın tamamen alev aldığı bilgisi verilirken kazanın sebebi araştırılıyor.