Ateşe tiner döken Angolalı genç, alevlerin arasında kaldı: Güvenlik kameralarına yansıdı

Olay, dün saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Angola uyruklu Josef isimli kişi, bir iş yeri çalışanı ile oturduğu sırada kovanın içindeki ateşi büyütmek için üzerine tiner döktü.

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Angolalı gencin alevler içerisinde kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ateşler içinde kaldı

Ancak bu sırada gencin kıyafetleri tutuştu. Alevler arasında kalan ve kendisini dışarı atan Josef'in yardımına çevre sakinleri koştu.

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Üzerindeki alevler söndürülen Josef, çağırılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda yanıklar oluşan genç, tedaviye alındı.

Angolalı gencin alevler içerisinde kaldığı anlar ve yanındaki işçinin alevlerden son anda kaçmayı başarması ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.