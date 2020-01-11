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Konya haberleri: Ateşe tiner döken Angolalı genç, alevlerin arasında kaldı!

Ateşe tiner döken Angolalı genç, alevlerin arasında kaldı: Güvenlik kameralarına yansıdı

Konya'da bir iş yerinde ısınmak için tenekenin içindeki ateşe tiner döken Angola uyruklu kişi, alevlerin arasında kalıp, yaralandı. İsminin Josef olduğu öğrenilen kişinin alevler içerisinde kaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Vücudunda yanıklar oluşan genç, tedaviye alındı.
Vücudunda yanıklar oluşan genç, tedaviye alındı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Angola uyruklu Josef isimli kişi, bir iş yeri çalışanı ile oturduğu sırada kovanın içindeki ateşi büyütmek için üzerine tiner döktü.

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Angolalı gencin alevler içerisinde kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ateşler içinde kaldı

Ancak bu sırada gencin kıyafetleri tutuştu. Alevler arasında kalan ve kendisini dışarı atan Josef'in yardımına çevre sakinleri koştu.

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Üzerindeki alevler söndürülen Josef, çağırılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda yanıklar oluşan genç, tedaviye alındı.

Angolalı gencin alevler içerisinde kaldığı anlar ve yanındaki işçinin alevlerden son anda kaçmayı başarması ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Angolalı gencin alevler içerisinde kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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