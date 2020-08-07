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Gündem Ayasofaya imamı Boynukalın hutbeyi İngilizce ve Arapça okudu
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Ayasofaya imamı Boynukalın hutbeyi İngilizce ve Arapça okudu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından bugün üçüncü cuma namazı kılındı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı cuma namazında, Ayasofya Cami imamı Prf. Boynukalın hutbeyi İngilizce ve Arapça olarak iki dilde daha okudu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Marmara Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın Ayasofya imamlarından biri oldu.
Marmara Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın Ayasofya imamlarından biri oldu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından yoğun katılımla üçüncü cuma namazı kılındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.

Ayasofya Cami imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, bugün irad ettiği hutbeyi İngilizce ve Arapça olmak üzere iki dilde daha okudu.

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  • Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir?
  • Marmara Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, El-Ezher’deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere’de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşri.

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