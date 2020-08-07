Ayasofaya imamı Boynukalın hutbeyi İngilizce ve Arapça okudu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından yoğun katılımla üçüncü cuma namazı kılındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.
Ayasofya Cami imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, bugün irad ettiği hutbeyi İngilizce ve Arapça olmak üzere iki dilde daha okudu.
- Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir?
- Marmara Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, El-Ezher’deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere’de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşri.