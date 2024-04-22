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AYM’nin yeni üyesi Çınar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Çınar’ı atadı. AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın görev süresinin sona ermesinin ardından AYM’de YÖK kontenjanından seçilen üye koltuğu boşa çıkmıştı.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 22/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:39 - 22/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Ömer Çınar.
Ömer Çınar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyeliği'ne İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Çınar’ı atadı. Atama kararı dünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin sona ermesinin ardından AYM'de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kontenjanından seçilen üye koltuğu boşa çıkmıştı. 1979 Giresun Eynesil doğumlu olan Çınar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Çınar, 2017 tarihinden bu yana İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi kadrosunda bulunuyordu.



#AYM
#Ankara
#Ömer Çınar
#Recep Tayyip Erdoğan
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