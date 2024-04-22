AYM’nin yeni üyesi Çınar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyeliği'ne İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Çınar’ı atadı. Atama kararı dünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin sona ermesinin ardından AYM'de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kontenjanından seçilen üye koltuğu boşa çıkmıştı. 1979 Giresun Eynesil doğumlu olan Çınar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Çınar, 2017 tarihinden bu yana İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi kadrosunda bulunuyordu.
Ömer Çınar.
#AYM
#Ankara
#Ömer Çınar
#Recep Tayyip Erdoğan
7 dakika önce