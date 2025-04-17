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Bağımlılıktan üreterek kurtuldular

Bağımlılıktan üreterek kurtuldular

Oğuzhan Ürüşan
04:0017/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Toplantıya Ankara Vali Yardımcısı Metin Selçuk’un yanı sıra Ankara İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ve birçok kamu kurumunun temsilcisi de katıldı.
Toplantıya Ankara Vali Yardımcısı Metin Selçuk’un yanı sıra Ankara İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ve birçok kamu kurumunun temsilcisi de katıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ev sahipliğinde dün başkentte “Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu” toplantısı gerçekleştirildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe toplantıda yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadelede yalnızca cezai yaptırımların yeterli olmadığını belirtti. “Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca ceza adalet sistemiyle değil, rehabilitasyon, sosyal uyum ve yeniden topluma kazandırma süreçleriyle yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz” diyen Gökçe, Denetimli Serbestlik Sistemi’nin bu kapsamda kritik bir rol oynadığını vurguladı. Toplantının sonunda, Ankara Batı ve Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlükleri bünyesindeki yükümlüler tarafından hazırlanan ürünlerden oluşan bir sergi açıldı.


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