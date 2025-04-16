Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelesi devam ediyor: Her yıl 10 milyon öğrenci bilgileniyor

İzmir'de bağımlılıkla mücadele ve bu mücadelede takım ruhunun önemini anlatan seminerler düzenlendi. Balçova'da bir otelde düzenlenen "Bağımlılık Salgınına Karşı Bağımsızlık Seferberliği" seminerinde konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, bağımlılıkla mücadelenin sürdüğünü belirterek, önleyici hizmetlere ağırlık vereceklerini bildirdi.





105 yıllık öncü rol

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, bağımlılıkların özellikle gençleri tehdit ettiğini, bu yüzden toplumun geleceğinin tehlikede olduğunu vurguladı.

Yeşilayın bağımlılıkla savaş konusunda 105 yıldır öncü rol üstlendiğini anlatan Dinç, 120 şube, 105 danışmanlık merkezi, 3 yatılı rehabilitasyon merkezi ve 1200 profesyonel çalışanla mücadele verdiklerini ifade etti.

Dinç, "Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber 10 yıldır çok büyük bir başarıyla sürdürdüğümüz Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı ile anaokulundan itibaren üniversiteye kadar her yıl 10 milyonun üzerinde öğrenciye, 3 milyonun üzerinde anne babaya bağımlılıkla alakalı ihtiyaç duydukları bilgileri öğretmiş oluyoruz. Her yaş döneminin kendi gelişim düzeyine özel materyallerle, şarkılarla, görsellerle, filmlerle desteklenmiş bir programımız var." diye konuştu.

Bağımlılıkta takım ruhu semineri