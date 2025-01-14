Bahçeli'den 12 ada çıkışı: Türkiye'nin 12 adasız yaşaması tam bir hayaldir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Yunanistan'ın füze duvarı örme planlarına yönelik, "12 ada gasp edilmiş, ayak oyunlarıyla alınmıştır. Türkiye'nin 12 adasız yaşaması tam bir hayaldir. Türkiye Mavi Vatan'dan asla vazgeçmez. Atina ayağını denk alsın. Sonuçları ağır olur" dedi. DEM Parti'nin temaslarına değinen Bahçeli, "DEM Parti heyetinin ikinci ziyaretleri sonunda PKK'nın sonlandığı şartsız açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur" ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrısına, "Özgür Bey bırak bu işleri seçim hazırlıklarını da zamanına göre planla" diyerek tepki gösterdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
"Sorunları yok sayarak biteceğini düşünmek ahmaklıktır. Bir sorunun çözümü için kollar sıvanmışsa ortaya çıkacak bir neticenin mahşeri bir vicdan çözümü tetikleyecek. Türkiye çok güçlü bir devlettir. Her sorun başlığını kararlılıkla alacak, tarihi sınırlarında müdahale edebilecek cesaret ve dirayettedir.
"12 Adanın Türkiyesiz yaşaması hayaldir"
Bir plan dahilinde silahlandırılması Türkiye'ye meydan okumaktır, Ege'yi gerilim girdabına çekmektedir. 12 ada gasp edilmiş, ayak oyunlarıyla elinden alınmıştır.
Türkiye 12 adasız yaşayabilse bile 12 adanın Türkiyesiz yaşaması tam bir hayaldir. Ege'nin karşı kıyısında saldırı bir politika takip etmenin hiçbir ülkeye kazandıracağı bir şey yoktur. Türkiye Mavi Vatan'dan asla vazgeçmez. Atina ayağını denk alsın. Yunanistan'ın yaptığının sonuçları ağır olur.
"Kürt kardeşlerimizi asla ayrıştırmadık"
Devletler arasında kalıcı dostluk veya düşmanlıklar olmaz. Bugüne kadar da olmamıştır. Dünyada bir krizin bitip diğerinin başladığı dönemlere giriyoruz. İç cephemiz dengelenmelidir.
Kader ortaklığı ile geçen yüzyıllara gölge düşürmeme anlayışındayız. Zaman Türk milleti ve Türkiye zamanı. Terörsüz Türkiye çatısı kurulacaktır. Kardeşlikle yazılan Türk tarihine leke düşürmeme gayesindeyiz.
Değişimsiz gelişim olmaz. Fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyi değiştiremez. Biz gelişmiş ve güçlenmiş Türkiye'nin peşindeyiz.
Ne yaptıysa kendimizi bir türlü anlatamadık. Kürt kardeşlerimize hiçbir zaman şaşı bakmadık. Onları hiçbir zaman öteki görmedik.
Türkiye Cumhuriyeti hepimizin vatanıdır. Bir tarafta hepimiz varız, diğer taraftar milletimizi ayrıştırmaya çalışan odaklar var. Umuyorlar ki birbirimizden kopalım, istiyorlar ki kardeş kavgasının tarafları olalım. Aramızı bozmaya çalışıyorlar. Biz birlikteyken amaçlarına ulaşamayacaklarını biliyorlar. Ama asla başaramayacaklar. Bizi asla bölemeyecekler. Hain bölücü örgütünün sonu gelmiştir.
DEM Parti'nin temasları
Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız. DEM Heyetinin yaptığı ziyaretler memnuniyet vericidir. Terörsüz Türkiye'nin yanında duran herkes değerlidir.
Ne yapacaksak milletçe yapacağız. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak hiçbir yanlışın içinde olmayacağız. Her şey Türkiye için demekten yorulmayacağız.
Sosyal medya palavralarına inanacak ya da aklı karışacak kimse yoktur. Söylemden daha çok yapılanlara bakıyor ve bakacağız.
Erken seçim iddialarına cevap
Bu hafta seçim kararı alalım diyor. Sanki pazara çıkmış soğan patates alalım diyor. Özgür Bey bırak bu işleri seçim hazırlıklarını da zamanına göre planla. Seçimlerin erkene alınması diye bir şey yoktur. Buna ihtiyaç ve gerek de yoktur. Siyasi iktidar haysiyetle korunup sonuna kadar devam edecektir. MHP ve Cumhur İttifakı sözünün eridir. Geçim ve seçim diyenlerin samimi olmadığı meydanlardadır.