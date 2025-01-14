Bahçeli'den 12 ada çıkışı: Türkiye'nin 12 adasız yaşaması tam bir hayaldir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.





Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Sorunları yok sayarak biteceğini düşünmek ahmaklıktır. Bir sorunun çözümü için kollar sıvanmışsa ortaya çıkacak bir neticenin mahşeri bir vicdan çözümü tetikleyecek. Türkiye çok güçlü bir devlettir. Her sorun başlığını kararlılıkla alacak, tarihi sınırlarında müdahale edebilecek cesaret ve dirayettedir.





"12 Adanın Türkiyesiz yaşaması hayaldir"

Bir plan dahilinde silahlandırılması Türkiye'ye meydan okumaktır, Ege'yi gerilim girdabına çekmektedir. 12 ada gasp edilmiş, ayak oyunlarıyla elinden alınmıştır.

Türkiye 12 adasız yaşayabilse bile 12 adanın Türkiyesiz yaşaması tam bir hayaldir. Ege'nin karşı kıyısında saldırı bir politika takip etmenin hiçbir ülkeye kazandıracağı bir şey yoktur. Türkiye Mavi Vatan'dan asla vazgeçmez. Atina ayağını denk alsın. Yunanistan'ın yaptığının sonuçları ağır olur.





"Kürt kardeşlerimizi asla ayrıştırmadık"

Devletler arasında kalıcı dostluk veya düşmanlıklar olmaz. Bugüne kadar da olmamıştır. Dünyada bir krizin bitip diğerinin başladığı dönemlere giriyoruz. İç cephemiz dengelenmelidir.





Kader ortaklığı ile geçen yüzyıllara gölge düşürmeme anlayışındayız. Zaman Türk milleti ve Türkiye zamanı. Terörsüz Türkiye çatısı kurulacaktır. Kardeşlikle yazılan Türk tarihine leke düşürmeme gayesindeyiz.





Değişimsiz gelişim olmaz. Fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyi değiştiremez. Biz gelişmiş ve güçlenmiş Türkiye'nin peşindeyiz.





Ne yaptıysa kendimizi bir türlü anlatamadık. Kürt kardeşlerimize hiçbir zaman şaşı bakmadık. Onları hiçbir zaman öteki görmedik.





Türkiye Cumhuriyeti hepimizin vatanıdır. Bir tarafta hepimiz varız, diğer taraftar milletimizi ayrıştırmaya çalışan odaklar var. Umuyorlar ki birbirimizden kopalım, istiyorlar ki kardeş kavgasının tarafları olalım. Aramızı bozmaya çalışıyorlar. Biz birlikteyken amaçlarına ulaşamayacaklarını biliyorlar. Ama asla başaramayacaklar. Bizi asla bölemeyecekler. Hain bölücü örgütünün sonu gelmiştir.





DEM Parti'nin temasları

Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız. DEM Heyetinin yaptığı ziyaretler memnuniyet vericidir. Terörsüz Türkiye'nin yanında duran herkes değerlidir.





DEM Parti heyetinin ikinci ziyaretleri sonunda PKK'nın sonlandığı şartsız açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur. PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır . Terörle pazarlık olmaz, müzakere yapılmaz. Yalnızca yalnız mücadele eder. Aksi taktirde bataklık nerede ürüyorsa özellikle Fırat'ın doğusunu müdafaa etmesi Türkiye'nin görevidir.





PKK/YPG Suriye'den çıkmalıdır. Fırat'ın iki yakası da terörden arındırılmalıdır. Örgütsel hürriyeti sonlandırılmalıdır. Biz hala olduğumuz yerdeyiz. 56 yıldır ne diyorsak odur.





Ne yapacaksak milletçe yapacağız. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak hiçbir yanlışın içinde olmayacağız. Her şey Türkiye için demekten yorulmayacağız.





Sosyal medya palavralarına inanacak ya da aklı karışacak kimse yoktur. Söylemden daha çok yapılanlara bakıyor ve bakacağız.





Erken seçim iddialarına cevap

Bu hafta seçim kararı alalım diyor. Sanki pazara çıkmış soğan patates alalım diyor. Özgür Bey bırak bu işleri seçim hazırlıklarını da zamanına göre planla. Seçimlerin erkene alınması diye bir şey yoktur. Buna ihtiyaç ve gerek de yoktur. Siyasi iktidar haysiyetle korunup sonuna kadar devam edecektir. MHP ve Cumhur İttifakı sözünün eridir. Geçim ve seçim diyenlerin samimi olmadığı meydanlardadır.











