Bahçesaray'da trafik kazası: Afyonkarahisar-Konya yolu ulaşıma kapandı

İstanbul Kağıthane'de arkadaşından direksiyon dersi almak için araç kiralayan sürücü, vitesleri karıştırınca, önce park halindeki otomobile çarptı, ardından da yaklaşık 8 metre yükseklikten alt yolda park halindeki iki otomobilin üzerine uçtu. Kazada, sürücü ve yanındaki arkadaşı hafif yaralandı.