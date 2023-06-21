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Bahçesaray'da trafik kazası: Afyonkarahisar-Konya yolu ulaşıma kapandı

Konya'da emniyet şeridine park eden bir araca sürücüsü henüz belirlenemeyen ticari aracın çarpması sonucunda meydana gelen kazada tırda yüklü olan hafif ticari araçlar yola devrildi. Ulaşıma kapanan Afyonkarahisar-Konya kara yolunun yeniden açılması amacıyla çalışma başlatıldı.

11:34 . 21/06/2023 Wednesday
AA
Araç yoğunluğunun oluştuğu kara yolunda, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Araç yoğunluğunun oluştuğu kara yolunda, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Latif Semin idaresindeki 16 BBL 329 plakalı tırın, Bahçesaray mevkisinde yakıtı bitti.

Emniyet şeridine park edilen araca kısa bir süre sonra, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir ticari araç çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle tırda yüklü bulunan hafif ticari araçlar, yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kara yolu trafiğe kapandı.

Araç yoğunluğunun oluştuğu kara yolunda, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.



#Konya
#Afyonkarahisar
#kaza
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