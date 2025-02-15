Bakan Fidan mevkidaşları Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ile görüştü

Bakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin'deki durum ve Gazze'nin yeniden inşasıyla ilgili hazırlıklar değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile Münih Güvenlik Konferansı marjında bir görüşme yaptı. Görüşmede, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili konular ele alınırken, Ukrayna - Rusya savaşının sona erdirilmesine yönelik gündeme getirilen planlar da değerlendirildi. Ayrıca, görüşmede Suriye konusu da gündeme geldi.