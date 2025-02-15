Bakan Fidan mevkidaşları Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı marjında mevkidaşları Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında temaslarını sürdürüyor.
Bakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin'deki durum ve Gazze'nin yeniden inşasıyla ilgili hazırlıklar değerlendirildi.
FİNLANDİYALI MEVKİDAŞI VALTONEN İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile Münih Güvenlik Konferansı marjında bir görüşme yaptı. Görüşmede, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili konular ele alınırken, Ukrayna - Rusya savaşının sona erdirilmesine yönelik gündeme getirilen planlar da değerlendirildi. Ayrıca, görüşmede Suriye konusu da gündeme geldi.