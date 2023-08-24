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Bakan Fidan'dan Irak'ta diplomasi trafiği: Savunma Bakanı Abbasi ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak için 22 Ağustos'ta Irak'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Birçok temasta bulunan Bakan Fidan'ın son görüşmesi ise Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile oldu. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Erbil'e geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileriyle de görüşmesi bekleniyor.

00:36 . 24/08/2023 Perşembe
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile Bağdat'ta bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın Irak ziyareti çerçevesinde Abbasi ile görüştüğünü duyurdu.


Bakan Fidan'dan Irak'ta diplomasi trafiği

Bakan Fidan, Irak'ın başkenti Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyaretin ilk gününde 22 Ağustos'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşmüştü.

Fidan, 23 Ağustos'ta ise Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından kabul edilmiş, Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir, Irak Türkmen Cephesi (ITC) liderleri ve Irak Türkmen toplumunun önde gelenleri, Irak Egemenlik İttifakı lideri Hamis Hançer, Fetih İttifakı lideri Hadi Amiri, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim ve eski Başbakan, Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki ve Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad ile bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Erbil'e geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileriyle de görüşmesi bekleniyor.



#Irak
#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
#Irak Savunma Bakanı
#Sabit Abbasi
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