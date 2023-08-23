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Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor: Malezyalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak’taki resmi temasları kapsamında Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abd Kadir ve Irak Türkmen Cephesi liderleri ile görüştü.

17:29 . 23/08/2023 Çarşamba
DHA
Bakan Fidan Malezyalı mevkidaşıyla bir araya geldi.

Bakan Fidan Malezyalı mevkidaşıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Bakan Fidan, Irak’taki resmi temasları kapsamında Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abd Kadir ve Irak Türkmen Cephesi liderleri ile görüştü.

Atılabilecek ortak adımlar ele alındı

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakanımız Hakan Fidan, Malezyalı mevkidaşı Dışişleri Bakanı Zambry Abd Kadir ile Bağdat'ta bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerimiz ile İslam karşıtlığı konusunda atılabilecek ortak adımlar ele alındı. Bakanımız, Irak Türkmen Cephesi (ITC) liderleri ve Irak Türkmen Toplumu'nun önde gelenleriyle Bağdat Büyükelçiliğimizde bir görüşme gerçekleştirdi” denildi.




#Hakan Fidan
#Zambry Abd Kadir
#Irak
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