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POLİTİKA

Bakan Gül'den Türk gemisine müdahaleye sert tepki: Yetkisiz ve hukuksuzdur

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Libya'ya giden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisiz ve hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Libya'ya giden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisiz ve hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Yunan bir komutanın yönettiği Alman savaş gemisi, Libya’ya gıda ve insani yardım malzemesi taşıyan Türk gemisine baskın düzenlemişti. Uluslararası hukuku çiğneyerek gemiyi durduran askerler, gemide bir süre arama yaptıktan sonra ayrılmıştı. Büyük tepki toplayan baskın sonrası Türkiye denizdeki haydutluğu uluslararası kuruluşlara şikayet edecek.

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