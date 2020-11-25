Bakan Gül'den Türk gemisine müdahaleye sert tepki: Yetkisiz ve hukuksuzdur

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Libya'ya giden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisiz ve hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı kullanacağız." ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
Yunan bir komutanın yönettiği Alman savaş gemisi, Libya’ya gıda ve insani yardım malzemesi taşıyan Türk gemisine baskın düzenlemişti. Uluslararası hukuku çiğneyerek gemiyi durduran askerler, gemide bir süre arama yaptıktan sonra ayrılmıştı. Büyük tepki toplayan baskın sonrası Türkiye denizdeki haydutluğu uluslararası kuruluşlara şikayet edecek.
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