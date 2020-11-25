Bakan Gül'den Türk gemisine müdahaleye sert tepki: Yetkisiz ve hukuksuzdur

Muharrem İnce: Seçimde "Erdoğan gitsin de ne olursa olsun" diyenler ve HDP'liler bize oy verdi

CHP'nin 2018 cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HaberGlobal'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'nin yerel seçimlerde aldığı oylara işaret eden İnce, 'Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' diyenler bize oy verdi. HDP'den gelen oylar var. Bu oyları tek başımıza almadık ki' ifadelerini kullandı.