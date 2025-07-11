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Bakan Güler KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Korukoğlu'nu kabul etti

Bakan Güler KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Korukoğlu'nu kabul etti

17:1811/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
AA
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nu kabul etti. Görüşmede ikili savunma ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nu makamında kabul etti"
ifadesine yer verdi.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraf da yer aldı.



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