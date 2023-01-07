Bakan Kasapoğlu harekatın 108. yılında açıkladı: Sarıkamış ruhunu diri tutacaklar gençlerdir

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı'na katılmak için geldiği Sarıkamış'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu yıl anma etkinlikleri için özel çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Kasapoğlu, şu ifadelerin kullandı:

"Gençlerimizle, sanatçılarımızla, sporcularımızla, şampiyonlarla birlikte Sarıkamış'a geldik. Türkiye'nin kutlu davasını yükseltme amacında olan herkesle, Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılında, bu kutlu vatanı bize emanet eden şehitlerimizi, ecdadımızı minnetle, rahmetle yad ediyoruz. Sarıkamış bir direnişin, vefanın, özverinin sembolü. Bu ruhu diri tutmak gerekiyor. Bu ruhu diri tutacaklar da gençlerdir. Gençlerin bu anlamda katkısı, heyecanı bizler için bir umut. Türkiye Yüzyılı'na böylesine bir heyecanla geldik."

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Ankara'da dün sabah 09.00'da kalkan Sarıkamış Ekspresi'yle yola çıktıklarını hatırlatan Kasapoğlu, "Yaklaşık 27 saat süren bir yolculuk yaptık. Kırıkkale, Yozgat, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Sarıkamış... Kültür ve tarih sohbetleriyle dolu dolu bir günü geçirdik gençlerimizle. Hepimiz için unutulmayacak bir seyahat oldu. Yarın da binlerce gencimizle 108 yıl önce ecdadımız nasıl yürüdüyse biz de onların duygusunu yaşamak için yürüyeceğiz. Onları minnet ve rahmetle yad edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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