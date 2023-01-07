Gündem Bakan Kasapoğlu harekatın 108 yılında açıkladı Sarıkamış ruhunu diri tutacaklar gençlerdir
YEREL GÜNDEM

Bakan Kasapoğlu harekatın 108. yılında açıkladı: Sarıkamış ruhunu diri tutacaklar gençlerdir

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılında şehitleri anmak için Sarıkamış'a geldi. Bakan Kasaboğlu, şehitleri minnetle yad ettiklerini belirterek, "Sarıkamış bir direnişin, vefanın, özverinin sembolü. Bu ruhu diri tutmak gerekiyor. Bu ruhu diri tutacaklar da gençlerdir." dedi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Kasapoğlu harekatın 108. yılında açıkladı: Sarıkamış ruhunu diri tutacaklar gençlerdir
​Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı'na katılmak için geldiği Sarıkamış'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu yıl anma etkinlikleri için özel çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Kasapoğlu, şu ifadelerin kullandı:

"Gençlerimizle, sanatçılarımızla, sporcularımızla, şampiyonlarla birlikte Sarıkamış'a geldik. Türkiye'nin kutlu davasını yükseltme amacında olan herkesle, Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılında, bu kutlu vatanı bize emanet eden şehitlerimizi, ecdadımızı minnetle, rahmetle yad ediyoruz. Sarıkamış bir direnişin, vefanın, özverinin sembolü. Bu ruhu diri tutmak gerekiyor. Bu ruhu diri tutacaklar da gençlerdir. Gençlerin bu anlamda katkısı, heyecanı bizler için bir umut. Türkiye Yüzyılı'na böylesine bir heyecanla geldik."

Ankara'da dün sabah 09.00'da kalkan Sarıkamış Ekspresi'yle yola çıktıklarını hatırlatan Kasapoğlu, "Yaklaşık 27 saat süren bir yolculuk yaptık. Kırıkkale, Yozgat, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Sarıkamış... Kültür ve tarih sohbetleriyle dolu dolu bir günü geçirdik gençlerimizle. Hepimiz için unutulmayacak bir seyahat oldu. Yarın da binlerce gencimizle 108 yıl önce ecdadımız nasıl yürüdüyse biz de onların duygusunu yaşamak için yürüyeceğiz. Onları minnet ve rahmetle yad edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerle ecdat yolunda: Doğu Ekspresi Sarıkamış'a gitti
GÜNDEM
Gençlerle ecdat yolunda: Doğu Ekspresi Sarıkamış'a gitti

Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri başladı
FOTOĞRAF 10
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Karsta Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş yapıldı.
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Binlerce vatandaş, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla 3 kilometre yürüdü.
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Kazım Karabekir Paşa Camisinde şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerifin ardından binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanında toplandı.
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Sarıkamış Harekatında yaşanan bazı olayları konu alan oyunun ardından Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ile Yunus Kılıç ve binlerce vatandaş, ellerinde meşalelerle yürüyüşe geçti.
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Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesine aldırmayan katılımcılar, tekbirler eşliğinde Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanından yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliğine geldi.
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Yürüyüşe askeri birliklerin yanı sıra Kızılay gönülleri ve farklı şehirlerden gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı.
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Kızılay gönüllüleri, alandakilere sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.
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Yürüyüşe katılanlardan Merve Çöken, şehitlerin anısına düzenlenen etkinliklere ilk kez katıldığını ve duygulandığını söyledi.
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Çanakkale Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve yönetmenliğini Abdülkadir Katranın yaptığı Vatan Sağ Olsun Sarıkamış oyunu, alanda kurulan platformda sahnelendi.
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Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri başladı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ile kar altında meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.
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