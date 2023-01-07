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Gençlerle ecdat yolunda: Doğu Ekspresi Sarıkamış'a gitti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler, sanatçılar ve milli sporcularla beraber Doğu Ekspresi’yle Sarıkamış Şehitleri’ni Anma Programı için Kars’a gitti. Yolculuk sırasında gençlerle sohbet eden Kasapoğlu, “Ecdadımızın izinde gençlerimiz ile birlikte Sarıkamış’a doğru yola çıktık. Bu yolculuğun birlikte bizlere kattığı heyecan apayrı” dedi.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Gençlerle ecdat yolunda: Doğu Ekspresi Sarıkamışa gitti
​Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler, sanatçılar ve milli sporcularla beraber Doğu Ekspresi’yle Sarıkamış Şehitleri’ni Anma Programı için Kars’a gitti.

108. yıl dönümünde Sarıkamış şehitleri için pazar günü ‘Vefa Yürüyüşü’ yapacak gençleri bu yıl Doğu Ekspresi taşıdı. Gençlerin başkentten dün başlayan ve Kars’a yaklaşık 24 saat süren yolculuğuna Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da eşlik etti.

Yolculukta Bakan Kasapoğlu’nun yanı sıra farklı üniversitelerden gençler de bulundu. Tren yolculuğuna milli sporcular Mete Gazoz, Şahika Encümen, İbrahim Çolak, Emre Vefa Göktaş ve sanatçı Sinan Akçıl da katıldı. Bir günü aşan uzun yolculukta gençlere yönelik satranç, atölye çalışması ve müzik dinletisi etkinliği yapıldı.

VEFA DUYGUSUYLA YOLA ÇIKTIK

Yeni Şafak’a konuşan Bakan Kasapoğlu, Cumhuriyet’in 100.yılında gençlerle birlikte Sarıkamış’ta ecdadı anmanın heyecan verdiğini söyledi. “Bu yıl özel bir yıl” diyen Kasapoğlu, 2023’ün Cumhuriyet’in 100’ncü yılı Türkiye Yüzyılı’nın ise başlangıcı olduğuna dikkat çekti. Kasapoğlu, “Tabii Sarıkamış Harekâtı’nın 108 yılı. Ecdadımızın izinde gençlerimiz ile birlikte Sarıkamış’a doğru yola çıktık. Vefa duygusu ile tarih yolculuğuna yola çıktık’’ dedi.

HEYECANI APAYRI

  • Kasapoğlu, Sarıkamış’ta yapılacak anma programı ile ilgili şu bilgileri verdi: “Sarıkamış’ta yarın yine aynı topluluk ile binlerce gençle ecdadımızın izinde bir yürüyüş yapacağız. Sarıkamış bir vefadır. Sarıkamış bir umuttur, bir direniştir. İşte o ruhu, ilelebet yaşatacak olan gençler. O gençler de bugün bizlerle birlikte. Daha güçlü, daha aydınlık yarınlara yürüyor. Gençlerle gidiyoruz daha heyecanlı oluyor. Her bir karışında bir destan olan vatanın evlatlarıyız ve bu vatan topraklarını bu ülkenin umudu olan gençlerle birlikte katetmek bizim için apayrı bir duygu. Bu yolculuğun bu ekspresin birlikte bizlere kattığı heyecan apayrı.”

Gençlere Doğu Ekspresi çalışması

Bakan Kasapoğlu, Doğu Ekspresi’ne yönelik gençlik hizmetleri olacağını, bununla ilgili çalışmaları bulunduğunu söyledi. Kasapoğlu, “Özellikle gençlerimizin talepleri doğrultusunda, programlara devam edeceğiz’ dedi. Anma programında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin SOLOTÜRK ve Çelik Kanatlar filoları da gösteri uçuşu yapacak.

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