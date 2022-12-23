Bakan Kirişçi açıkladı: Tarım Cebimde uygulamasıyla üreticiler verilecek destekleri öğrenebilecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığınca Gölbaşı ilçesindeki Örencik Mahallesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Genç Çiftçi Buluşması"na katıldı.

Bakan Kirişci, tam "pandemi dönemi bitti" derken Rusya-Ukrayna savaşının çıktığını dile getirerek "Bir 'gıda milliyetçiliği' kavramı ortaya çıktı. Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya gibi üreten ülkeler ürünleri stokta tutmaya başladı, ihracat yasağı getirdi ama bizim üreticimiz üretmeye devam etti. Hamdolsun ne üretim ne de tedarik zincirinde bir problem olmadı." dedi.

"Tarım Orman ve Gençlik Konseyi oluşturduk"

Tarım sektöründe gençlerin düşüncelerinden ve heyecanlarından yararlanmak için Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Tarım Orman ve Gençlik Konseyi oluşturduklarını belirten Kirişci, şunları söyledi:

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"Hayırlı uğurlu olsun. Dünyada da bir iki ülkede ya var ya yoktur. Bu Gençlik Konseyimiz 30 kişiden oluşacak, 10 tanesi de hanım kardeşimizden oluşacaktır. Tüm Türkiye'yi temsilen bu kardeşlerimizle sürekli tarım ve orman adına yeni ne yapabiliriz, tartışacağız. Başvurular bitti. Ocak ayında ilk toplantıyı yapıyoruz. Bu, beni gerçekten çok heyecanlandırıyor çünkü biz sırtımızı gençlere dayandırmazsak biz iki gün sonra nefessiz kalabiliriz. Gençlerin heyecanından inşallah istifade edeceğiz."

"Tarım Cebimde" uygulaması 1 Ocak itibarıyla kullanımda olacak

Tarım ve Orman Bakanlığında dijitalleşmenin geliştirilmesi adına çalışmalar yapıldığını vurgulayan Bakan Kirişci, "Bu çerçevede 1 Ekim itibarıyla e-Devlet üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi'nin yapılmasının önünü açtık. Şu anda da bu uygulama kullanımdadır. Çiftçilerimiz artık çok kolay bir şekilde bu belgeyi alabiliyor. 1 Ocak itibarıyla da 'Tarım Cebimde' mobil uygulamasını kullanıma sunuyoruz. Türkiye Yüzyılı logosunu kullandık. Bu uygulama ile birçok işlem yapılabilecek. Üreticilerimiz, bu uygulama ile verilecek destekleri, nereye ne ekeceğini öğrenebilecek." diye konuştu.

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"Genç Çiftçi Buluşması" programı, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

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