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Bakan Koca'dan 'Ambulans Müzesi' paylaşımı: 'Hayatımızda müze konusu olacak kadar önemli' diyerek paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa İnegöl Devlet Hastanesi’nde bulunan Ambulans Müzesi’yle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında; “Ambulanslar, hayatımızda, müze konusu olacak kadar önemli.” ifadelerini kullandı.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
10:06 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahettin Koca
Sağlık Bakanı Fahettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa İnegöl Devlet Hastanesi’nde bulunan Ambulans Müzesi’ni paylaşarak; “Ambulanslar, hayatımızda, müze konusu olacak kadar önemli.” ifadelerini kullandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yılları kateden ambulanslar İnegöl Devlet Hastanesi Ambulans Müzesinde. 1. Dünya Savaşı zamanında kullanılan bisiklet ambulanstan günümüze dek kullanılan farklı kategorilerdeki ambulansları müzemizde görebilirsiniz. Ambulanslar, hayatımızda, müze konusu olacak kadar önemli."


Bakan Koca’nın görüntülerini paylaştığı “İnegöl Sağlık Tarihi, Ambulans Tarihi ve Oyuncak Ambulans Müzesi”, tarihi ambulansları, yüzlerce yıllık belge ve canlandırmalarıyla hastaneye gelenlerin ilgisini çekiyor.

Hastane girişindeki alana kurulan ve sağlık tarihi, eski ambulansları ile oyuncak ambulanslarıyla hastaların stresini azaltması amaçlanan müze, farklı ayrıntılarıyla ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor.



#Fahrettin Koca
#Sağlık Bakanı
#Ambulans Müzesi
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