Bakan Koca: Gazze'de Sahra hastanesi konusunda mutabık kalındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.





7 HASTA YOĞUN BAKIMDA





Gazze'den Türkiye'ye yaralı transferine ilişkin konuşan Bakan Koca, "Bildiğiniz gibi hasta transferleri ile ilgili İsrail Mısır ve Türkiye’den oluşan üçlü koordinasyon ekibimiz çalışıyor. Şu ana kadar ülkemize 114’ü hasta 86’sı refakatçi olmak üzere 200 kişi ulaştı. 114 hastamızdan çocuk hasta sayısı 26 kişiydi. İki hastamızı da maalesef kaybettik. Biri malign melanomu biri de yaygın metastazları olan akciğer kanseri sebebiyle 63 yaşlarında iki hastamızı kaybettik. Halen 7 hastamız yoğun bakımda takip edilmektedir. Diğer hastalarımızın şu an için ciddi bir sorunu görünmüyor. Takipleri devam ediyor" dedi.









SAHRA HASTANESİ KONUSUNDA MUTABIK KALDIK





Yeni hastaların transferini yapmak üzere çalışmaların devam ettiğini belirten Koca, "Önümüzdeki dönemde bizim temelde yapmak istediğimiz Sahra hastanesini yerinde açarak hizmeti yerinde vermek. Bununla ilgili bir ekibimiz biliyorsunuz Gazze’de üç yerleşim yerini incelemişti, üç yerleşim yerinin de altyapı açısından çok uygun olmadığını gördük, dördüncü bir yerleşim yeri için yeniden fizibilite çalışmaları yapıldı. Refah Sınır kapısına daha yakın olan bu dördüncü noktanın uygun olacağını düşünüyoruz. Önceki gün İsrail Sağlık Bakanı bugün Mısır Sağlık Bakanı ile görüştüm. Bu konuda mutabık kaldık. Önümüzdeki günlerde sanırım altyapısı daha iyi olan bu alanda hızla Sahra hastanesini kurma durumumuz söz konusu olacak, o durumda da hastaları daha çok yerinde tedavi etme konusunda imkânımız olacak. 20 ambulansımız ruhsatları alınmış şekilde sınırda bekliyor. Sahra hastanemizle birlikte onların da Gazze’ye geçişi söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.





ÇOCUKLARA ULAŞILDI





Bölgeden Cumhurbaşkanına çağrıda bulunan çocuklara dikkat çeken Koca, "Bir değil iki küçük kardeşimiz vardı. Birisi sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle çağrıda bulunmuştu. İki çocuğumuza da yavrumuza da ulaştık. Adreslerine ulaştık onunla ilgili de iletişim halindeyiz" dedi.



