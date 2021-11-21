Gündem Bakan Özer açıkladı Okullarda kaç sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi?
EĞİTİM

Bakan Özer açıkladı: Okullarda kaç sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi?

Okullar bir haftalık ara tatilinden sonra pazartesi günü yüz yüze eğitime yeniden başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “22 Kasım 2021 tarihi itibarıyla 850 bin sınıftan sadece 66’sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bakan Özer açıkladı: Okullarda kaç sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklama yaptı.

Yüz yüze eğitimin ara tatil döneminden sonra da kaldığı yerden devam edeceğinin altını çizen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “6 Eylül 2021 tarihinde tüm sınıf seviyelerinde haftada beş gün yüz yüze eğitime başladık ve 2,5 aylık sürecin ardından takvimde öngörülen bir haftalık ara tatile girdik. Öğrenci ve öğretmenlerimiz, ara tatil haftasında dinlenme imkânı buldular. Öğretmenlerimiz bu bir haftalık zaman diliminde mesleki gelişim eğitimlerine uzaktan dijital ortamdan devam edebildiler. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de bu bir hafta okullara gitmediler. Şimdi, kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi diliyorum” ifadelerini kullandı.

  • Bu bir haftalık ara tatil nedeniyle kapalı olan sınıfların da sürelerini tamamladıklarını belirten Özer, “22 Kasım 2021 tarihi itibarıyla 850 bin sınıftan sadece 66’sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek” dedi.

Öğretmenlerin aşı oranlarında da sürekli artış olduğunun altını çizen Özer, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranının yüzde 88’e yükseldiğini belirterek, “6 Ağustos tarihinde en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 60 idi. Bugün itibarı ile bu oranın yüzde 88’e çıkmış olması oldukça önemli. Diğer taraftan aşı olmadan hastalığı geçirerek antikor oluşturmuş öğretmen oranı ise yüzde 5’ler civarında. Dolayısıyla, en az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız yüzde 93’ler seviyesinde. Eğitim sistemimizdeki öğretmen sayımızın büyüklüğü dikkate alındığında bu oran yaklaşık 1 milyon 116 bin öğretmenimize karşılık gelmekte. Şu anda okullarımızı yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması” açıklamasında bulundu.


MEB'den 'tören ve etkinlik' kararı: Tedbir amaçlı iptal edildi
GÜNDEM
MEB'den 'tören ve etkinlik' kararı: Tedbir amaçlı iptal edildi

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Aşılı öğrenciye karantina yok
GÜNDEM
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Aşılı öğrenciye karantina yok

Çocukların okuldaki dansı sosyal medyada gündem olmuştu: Sefo ve Edis'in hangi okulda konser vereceği belli oldu
HAYAT
Çocukların okuldaki dansı sosyal medyada gündem olmuştu: Sefo ve Edis'in hangi okulda konser vereceği belli oldu

Okul bahçesinde çalınan 'Bilmem mi?' şarkısı öğrencilere büyük heyecan yaşattı: Bakanlıktan güzel haber geldi
GÜNDEM
Okul bahçesinde çalınan 'Bilmem mi?' şarkısı öğrencilere büyük heyecan yaşattı: Bakanlıktan güzel haber geldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması!
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması!

Meteorolojiden kar uyarısı

Meteorolojiden kar uyarısı

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat.
Dikişten çok korkarım,ölmek istiyorum

'Dikişten çok korkarım,
ölmek istiyorum'

​Dört yerinden bıçaklanan genç kendini kaybetti.
Yüz yüze eğitim başlıyor

Yüz yüze eğitim başlıyor

​Bakan Özer açıkladı: Okullarda kaç sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi?

Yeni Şafak, işleyişe bizzat şahitlik etti.

​Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu oldu.

​Kapıkule'de TIR kuyruğu 11 kilometreyi buldu.

Bir yıl sonra kendisi de koronavirüsten hayatını kaybetti.
24 saatte çözüm

24 saatte çözüm

​Migren gebelikte daha riskli.
Kuşadası'na müjde

Kuşadası'na müjde

​650 kruvaziyer 750 bin turist.
'Dört kişilik aile esas alınmalı'

'Dört kişilik aile esas alınmalı'

​Sendikaların 2022 için asgari ücret beklentisi.
Türkali-2'de rekor seviye

Türkali-2'de rekor seviye

​650 bin metreküplük akış testi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.