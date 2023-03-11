|
Reklam
Reklam
Gündem

Bakan Soylu: Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki terörist etkisiz

İçişleri Bakanı Soylu, Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki "Leyla Amed" kod adlı terörist Hamiyet Yalçınkaya'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

11:46 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Soylu, terörist Hamiyet Yalçınkaya'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, terörist Hamiyet Yalçınkaya'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki "Leyla Amed" kod adlı terörist Hamiyet Yalçınkaya'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Soylu, paylaşımında, "Durmak yok! Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye’deki en üst düzey terörist olan; Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya SARI TORBADA. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler" ifadelerini kullandı.




#Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu
#PKK
#Süleyman Soylu
#İçişleri Bakanlığı
1 saat önce
default-profile-img
Bakan Soylu: Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki terörist etkisiz
Kanada Rusya'dan alüminyum ve çelik ithalatını yasakladı
Deprem bölgesinden tayin başvuruları uzatıldı
İletişim Başkanlığı depremle ilgili asılsız iddiaları tek tek çürüttü
Mansur Yavaş'tan ümidini kesen Ümit Özdağ cumhurbaşkanı adayını Twitter'dan açıkladı
Bakan Varank depremden etkilenen Malatya'da esnafla bir araya geldi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.