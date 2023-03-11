Bakan Soylu: Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki terörist etkisiz

İçişleri Bakanı Soylu, terörist Hamiyet Yalçınkaya'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki "Leyla Amed" kod adlı terörist Hamiyet Yalçınkaya'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Soylu, paylaşımında, "Durmak yok! Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye’deki en üst düzey terörist olan; Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya SARI TORBADA. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler" ifadelerini kullandı.