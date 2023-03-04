PKK’nın 24 yıldır dağ kadrosundaydı: Yeşil kategorideki teröristi MİT buldu jandarma vurdu

Geyiksuyu bölgesinde, 24 Aralık 2022 tarihinde güvenlik güçlerinin arazi taramasında 4 kişilik terörist grup tespit edildi. Teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 terörist ise kaçtı. Bu teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. 1 Mart günü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli, teröristlerin köy evinde saklandıklarını tespit etti. Bali Deresi yakınlarında bulunan Karşılar köyünde, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla, hava destekli operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin ‘Teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık veren 2 teröristten biri ölü ele geçirildi, diğeri ise yaralı kaçtı. Etkisiz hale getirilen teröristin, İçişleri Bakanlığı’nca terörden arananlar listesinde ‘yeşil’ kategoride aranan ‘Yaşar’ kod adlı Osman Manak olduğu tespit edildi.

Birçok terör eylemine katılmış

Jandarma kaynaklarından alınan bilgiye göre; Kandil tarafından örgütü Tunceli'de yeniden organize etmek üzere bölgeye gönderildiği belirlenen, sözde ‘Dersim Saha Komutanı’ ‘Yaşar’ kod adlı teröristin, PKK’nın 24 yıldır dağ kadrosunda olduğu ve bu süre zarfında da birçok terör eylemine katıldığı tespit edildi. Terörist Manak’ın, 11 Temmuz 2005 tarihinde Adıyaman'da vatani görevini yaparken izinli olarak memleketi Trabzon'a giden Jandarma Er Coşkun Kıran’ın Tunceli- Pülümür yolunda kaçırılması, 2016- 2019 yılları arasında Tunceli merkez ve Hozat kırsalındaki terör olaylarının planlayıcısı, farklı zamanlarda yol kesme ve güvenlik güçlerine ve bölgede görev yapan kamu kurumlarının araçlarına yönelik taciz ateşi açılması gibi birçok eyleme katıldığı belirlendi.

Üç kişi yardım ve yataklıktan tutuklandı

Bu arada, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı ile Tunceli İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarla 3 şüpheli, ‘terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.







